HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip 5 Mobil Pemimpin Dunia, Punya Soekarno Curi Perhatian

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:43 WIB
Intip 5 Mobil Pemimpin Dunia, Punya Soekarno Curi Perhatian
Mobil pemimpin dunia salah satunya milik Soekarno. (Doc. MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon presidan dan wakil pesiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md belum lama ini bikin geger saat menggunakan mobil dinas terakhir Presiden Soekarno saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023) lalu.

Kedua calon pemimpin Tanah Air itu menggunakan mobil berwarna hitam, Cadillac Fleetwood 75 Limousine.

Mobil ini tampak begitu memukau dengan tampilan klasik yang begitu kuat, dan yang bikin tambah menarik rupanya mobil bersejarah itu masih bisa digunakan lho.

Namun, tak hanya membahas mobil pemimpin Indonesia saja, berikut lima mobil yang digunakan oleh pemimpin dunia, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023)

Mobil digunakan oleh pemimpin dunia

1. Vladimir Putin

Mobil pempimpin dunia

Presiden Rusia ini menggunakan mobil limosin berlapis baja, Aurus Senat L700. Mobil ini memiliki panjang 7 meter dan bobot 6 ton.

Spesifikasi, mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 4.400 cc, 8-silinder dengan transmisi otomatis 9-percepatan.

2. Joe Biden

Mobil pempimpin dunia

Presiden Amerika ini menggunakan mobil “The Best” atau Cadillac One yang pernah digunakan juga masa pengurusan presiden sebelumnya, Donald Trump.

Tak perlu diragukan lagi, mobil ini sudah dilengkapi fitur keamanan yang canggih, seperti anti peluru, ketebalan kaca, ketebalan pintu, gudang senjata, hingga tanki lapis baja.

3. Xi Jinping

Mobil pempimpin dunia

Presiden China ini menggunakan merek mobil mewah China yang dimiliki produsen FAW Car Company, yaitu Hongqi N701.

Mobil dengan nomor N701 belum diketahui secara umum, dikarenakan mobil tersebut eksklusif untuk pemimpin negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
