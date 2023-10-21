Intip 5 Mobil Pemimpin Dunia, Punya Soekarno Curi Perhatian

Mobil pemimpin dunia salah satunya milik Soekarno. (Doc. MPI)

JAKARTA - Pasangan calon presidan dan wakil pesiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md belum lama ini bikin geger saat menggunakan mobil dinas terakhir Presiden Soekarno saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023) lalu.

Kedua calon pemimpin Tanah Air itu menggunakan mobil berwarna hitam, Cadillac Fleetwood 75 Limousine.

Mobil ini tampak begitu memukau dengan tampilan klasik yang begitu kuat, dan yang bikin tambah menarik rupanya mobil bersejarah itu masih bisa digunakan lho.

Namun, tak hanya membahas mobil pemimpin Indonesia saja, berikut lima mobil yang digunakan oleh pemimpin dunia, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023)

Mobil digunakan oleh pemimpin dunia

1. Vladimir Putin





Presiden Rusia ini menggunakan mobil limosin berlapis baja, Aurus Senat L700. Mobil ini memiliki panjang 7 meter dan bobot 6 ton.

Spesifikasi, mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 4.400 cc, 8-silinder dengan transmisi otomatis 9-percepatan.

2. Joe Biden





Presiden Amerika ini menggunakan mobil “The Best” atau Cadillac One yang pernah digunakan juga masa pengurusan presiden sebelumnya, Donald Trump.

Tak perlu diragukan lagi, mobil ini sudah dilengkapi fitur keamanan yang canggih, seperti anti peluru, ketebalan kaca, ketebalan pintu, gudang senjata, hingga tanki lapis baja.

3. Xi Jinping





Presiden China ini menggunakan merek mobil mewah China yang dimiliki produsen FAW Car Company, yaitu Hongqi N701.

Mobil dengan nomor N701 belum diketahui secara umum, dikarenakan mobil tersebut eksklusif untuk pemimpin negara.