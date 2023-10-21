Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Komponen Mobil Ini Berpotensi Terganggu di Cuaca Panas, Wajib Pantau!

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:44 WIB
Komponen Mobil Ini Berpotensi Terganggu di Cuaca Panas, Wajib Pantau!
Ilustrasi mobil. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca panas semakin mengkhawatirkan, pemilik kendaraan pun harus lebih lagi untuk memantau kodisi mobil Anda dari cengkraman suhu yang kian meningkat belakangan ini.

Karena suhu panas yang melanda, bisa sebabkan masalah panjang bahkan berpotensi merusah komponen mobil lho.

Itu sebabnya, penting untuk memastikan mobil dapat berfungsi dengan baik dalam suhu panas. Memeriksa komponen yang berisiko rusak wajib untuk terus dipantau.

Berikut ini komponen mobil yang berpotensi rusak gegara suhu panas, apa saja? Simak ulasannya berikut ini.

1. AC mobil  

Di musim panas tidak dipungkiri debu jalanan semakin menganggu, sekaligus ini dapat masuk ke dalam mobil dan akhirnya menutup evaporator, mengurangi kemampuannya dalam menghasilkan udara dingin.

Oleh karena itu, mengganti filter kabin yang kotor adalah langkah penting untuk menjaga evaporator tetap bersih, yang pada gilirannya akan menjaga kualitas udara dalam mobil.

2. Perawatan oli mesin

Oli mesin memiliki peran penting dalam membantu mengatur suhu mesin dengan mengeluarkan panas yang dihasilkan oleh mesin. Pastikan bahwa volume oli mesin tetap mencukupi dengan melakukan pemeriksaan menggunakan dipstick.

Di musim panas ekstem seperti saat ini disarankan gantilah oli secara berkala sesuai dengan jadwal servis yang direkomendasikan. Penting juga untuk menggunakan oli TMO yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan Anda, sehingga oli mesin dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

3. Radiator

Tidak dapat dipungkiri bahwa radiator adalah komponen utama dalam menghadapi cuaca panas, dengan tujuan untuk menjaga suhu mesin mobil tetap terkendali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288/servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169548/mobil-rDFR_large.jpg
Ciri-Ciri Mobil Sudah Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/15/3168690/oli-AKg1_large.jpeg
Bisa Bikin Mesin Berkerak, Ini Cara Mudah Deteksi Oli Palsu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement