Komponen Mobil Ini Berpotensi Terganggu di Cuaca Panas, Wajib Pantau!

JAKARTA - Cuaca panas semakin mengkhawatirkan, pemilik kendaraan pun harus lebih lagi untuk memantau kodisi mobil Anda dari cengkraman suhu yang kian meningkat belakangan ini.

Karena suhu panas yang melanda, bisa sebabkan masalah panjang bahkan berpotensi merusah komponen mobil lho.

Itu sebabnya, penting untuk memastikan mobil dapat berfungsi dengan baik dalam suhu panas. Memeriksa komponen yang berisiko rusak wajib untuk terus dipantau.

Berikut ini komponen mobil yang berpotensi rusak gegara suhu panas, apa saja? Simak ulasannya berikut ini.

1. AC mobil

Di musim panas tidak dipungkiri debu jalanan semakin menganggu, sekaligus ini dapat masuk ke dalam mobil dan akhirnya menutup evaporator, mengurangi kemampuannya dalam menghasilkan udara dingin.

Oleh karena itu, mengganti filter kabin yang kotor adalah langkah penting untuk menjaga evaporator tetap bersih, yang pada gilirannya akan menjaga kualitas udara dalam mobil.

2. Perawatan oli mesin

Oli mesin memiliki peran penting dalam membantu mengatur suhu mesin dengan mengeluarkan panas yang dihasilkan oleh mesin. Pastikan bahwa volume oli mesin tetap mencukupi dengan melakukan pemeriksaan menggunakan dipstick.

Di musim panas ekstem seperti saat ini disarankan gantilah oli secara berkala sesuai dengan jadwal servis yang direkomendasikan. Penting juga untuk menggunakan oli TMO yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan Anda, sehingga oli mesin dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

3. Radiator

Tidak dapat dipungkiri bahwa radiator adalah komponen utama dalam menghadapi cuaca panas, dengan tujuan untuk menjaga suhu mesin mobil tetap terkendali.