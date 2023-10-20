Begini Cara Pre-Order iPhone 15 di Indonesia, Sudah Pesan?

JAKARTA - Sejumlah distributor resmi Apple membuka pre-order iPhone 15 Series mulai hari ini, Jumat (20/10/2023). Diketahui jika iPhone teranyar itu memiliki beberapa pembaruan dari seri sebelumnya.

Ada beberapa cara untuk melakukan pre-order iPhone 15 Series, salah satunya melalui paket bundling Telkomsel yang menawarkan seluruh varian iPhone 15 Series.

Yang pertama ada iPhone 15 standar dan iPhone 15 Plus. Dua ponsel tersebut memiliki kamera utama 48MP yang powerful dengan pilihan fitur telephoto terbaru hingga 2x, didukung chip A16 Bionic, serta sambungan kabel data dan charger tipe USB-C.

Tersedia juga paket bundling Telkomsel untuk iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. iPhone varian tertinggi ini memiliki desain titanium yang kuat dan ringan.