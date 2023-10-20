Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Cara Pre-Order iPhone 15 di Indonesia, Sudah Pesan?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:12 WIB
Begini Cara Pre-Order iPhone 15 di Indonesia, Sudah Pesan?
iPhone 15 (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah distributor resmi Apple membuka pre-order iPhone 15 Series mulai hari ini, Jumat (20/10/2023). Diketahui jika iPhone teranyar itu memiliki beberapa pembaruan dari seri sebelumnya. 

Ada beberapa cara untuk melakukan pre-order iPhone 15 Series, salah satunya melalui paket bundling Telkomsel yang menawarkan seluruh varian iPhone 15 Series.

Yang pertama ada iPhone 15 standar dan iPhone 15 Plus. Dua ponsel tersebut memiliki kamera utama 48MP yang powerful dengan pilihan fitur telephoto terbaru hingga 2x, didukung chip A16 Bionic, serta sambungan kabel data dan charger tipe USB-C.

Tersedia juga paket bundling Telkomsel untuk iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. iPhone varian tertinggi ini memiliki desain titanium yang kuat dan ringan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/57/3006413/iphone_15_mashable-pBiJ_large.jpeg
iPhone 15 Pro Max Jadi Smartphone Terlaris pada Kuartal I 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/57/2936505/begini-cara-mengatasi-layar-iphone-15-yang-terlalu-terang-MFwVIfyKOT.jpg
Begini Cara Mengatasi Layar iPhone 15 yang Terlalu Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/57/2927782/ngecas-iphone-15-lelet-begini-solusinya-G6BUjUiJVT.jpeg
Ngecas iPhone 15 Lelet? Begini Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/54/2912546/nahas-pemilik-pertama-iphone-15-di-indonesia-viral-karena-masalah-utang-6aV13YXrp0.jpeg
Nahas, Pemilik Pertama iPhone 15 di Indonesia Viral karena Masalah Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/57/2909865/apple-hadirkan-sederet-fitur-baru-di-ios-17-1-qC3sLb8Giw.jpg
Apple Hadirkan Sederet Fitur Baru di iOS 17.1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/57/2909539/telkomsel-tshop-hadirkan-iphone-15-dan-iphone-15-pro-tawarkan-paket-bundling-menarik-6VR2emAp5W.jpeg
Telkomsel TShop Hadirkan iPhone 15 dan iPhone 15 Pro, Tawarkan Paket Bundling Menarik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement