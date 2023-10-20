Aplikasi Ini Hadirkan Terobosan Baru, Mau Jadi Pesaing X?

JAKARTA – Aplikasi agregasi berita, Artifact, kini memungkinkan pengguna temukan tempat yang direkomendasikan seperti restoran, bar, toko, atau tempat lain.

Platform itu kini ingin menjadi tempat menemukan segala jenis tautan menarik, bukan hanya berita utama terkini.

Setelah bulan lalu menghadirkan cara untuk membagikan postingan organik serta tautan apa pun melalui layanannya, aplikasi berbasis AI ini juga menambahkan cara untuk membagikan tempat favorit seperti restoran, bar, toko, atau tempat lain yang ingin pengguna rekomendasikan kepada teman.

Dilansir dari situs Techcrunch, Jumat (20/10/2023), penambahan ini mengubah karakteristik aplikasi berita, yang dengan cepat berubah menjadi mesin pencari untuk web yang lebih luas.

Dengan penambahan ini, pengguna Artifact dapat lebih memantapkan diri mereka sebagai kurator yang mampu menjalin hubungan dengan para pengguna aplikasi dengan membagikan rekomendasi, pemikiran, dan, juga tempat-tempat menarik.

Kemampuan berbagi tempat kini menjadi bagian dari pengalaman posting di Artifact, yang memungkinkan pengguna menekan ikon "+" untuk memposting judul, teks, dan gambar mereka sendiri.

Ketika diluncurkan, postingan yang disarankan Artifact ada berbagi hal-hal seperti ulasan restoran, panduan cara pembuatan, resep keluarga, rincian aplikasi, inspirasi desain, dan banyak lagi.

Adanya penambahan tersebut, membuat aplikasi ini semakin dekat dengan aplikasi X karena sekarang menjadi tempat untuk konten organik, dengan atau tanpa tautan. Kendati X sangat fokus pada postingan berbasis teks selama setahun, Artifact baru-baru ini menambahkan alat bantu AI generatif untuk menambahkan gambar pada postingan mereka untuk menarik perhatian pengguna lain.