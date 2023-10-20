Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aplikasi Ini Hadirkan Terobosan Baru, Mau Jadi Pesaing X?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |18:37 WIB
Aplikasi Ini Hadirkan Terobosan Baru, Mau Jadi Pesaing X?
Aplikasi Artifact. (doc. Artifact)
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi agregasi berita, Artifact, kini memungkinkan pengguna temukan tempat yang direkomendasikan seperti restoran, bar, toko, atau tempat lain.

Platform itu kini ingin menjadi tempat menemukan segala jenis tautan menarik, bukan hanya berita utama terkini.

Setelah bulan lalu menghadirkan cara untuk membagikan postingan organik serta tautan apa pun melalui layanannya, aplikasi berbasis AI ini juga menambahkan cara untuk membagikan tempat favorit seperti restoran, bar, toko, atau tempat lain yang ingin pengguna rekomendasikan kepada teman.

Dilansir dari situs Techcrunch, Jumat (20/10/2023), penambahan ini mengubah karakteristik aplikasi berita, yang dengan cepat berubah menjadi mesin pencari untuk web yang lebih luas.

Dengan penambahan ini, pengguna Artifact dapat lebih memantapkan diri mereka sebagai kurator yang mampu menjalin hubungan dengan para pengguna aplikasi dengan membagikan rekomendasi, pemikiran, dan, juga tempat-tempat menarik.

 BACA JUGA:

Kemampuan berbagi tempat kini menjadi bagian dari pengalaman posting di Artifact, yang memungkinkan pengguna menekan ikon "+" untuk memposting judul, teks, dan gambar mereka sendiri.

Ketika diluncurkan, postingan yang disarankan Artifact ada berbagi hal-hal seperti ulasan restoran, panduan cara pembuatan, resep keluarga, rincian aplikasi, inspirasi desain, dan banyak lagi.

Adanya penambahan tersebut, membuat aplikasi ini semakin dekat dengan aplikasi X karena sekarang menjadi tempat untuk konten organik, dengan atau tanpa tautan. Kendati X sangat fokus pada postingan berbasis teks selama setahun, Artifact baru-baru ini menambahkan alat bantu AI generatif untuk menambahkan gambar pada postingan mereka untuk menarik perhatian pengguna lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/54/3091260/facebook_dan_tiktok-MUp0_large.jpg
TikTok hingga Meta Kecam Putusan Australia Larang Anak Main Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/54/2961213/medsos-friendster-yang-sempat-populer-kembali-lagi-ini-cara-daftarnya-ykiRL864EC.jpg
Medsos Friendster yang Sempat Populer Kembali Lagi, Ini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/57/2946070/baru-diluncurkan-media-sosial-buatan-anak-bangsa-ini-raih-300-ribu-pengguna-aktif-dAs5bkwmbF.jpeg
Baru Diluncurkan, Media Sosial Buatan Anak Bangsa Ini Raih 300 Ribu Pengguna Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/57/2941933/tiktok-meta-dan-x-gugat-peraturan-yang-batasi-anak-anak-menggunakan-media-sosial-3qYvw8cIDl.jpg
Tiktok, Meta dan X Gugat Peraturan yang Batasi Anak-anak Menggunakan Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/57/2931033/cara-mematikan-status-online-di-instagram-perhatikan-langkahnya-SZKcNexTeB.jpg
Cara Mematikan Status Online di Instagram, Perhatikan Langkahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/57/2930780/meta-hapus-ribuan-akun-yang-berbasis-di-china-sarat-muatan-politik-XwP1J6NV4D.jpg
Meta Hapus Ribuan Akun yang Berbasis di China, Sarat Muatan Politik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement