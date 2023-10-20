Amazon Perluas Layanan Pengiriman Paket Lewat Drone ke Inggris dan Italia

JAKARTA - Program pengiriman paket melalui Drone milik Amazon bakal diperluas di luar Amerika Serikat (AS), yang menurut rencana bakal berlangsung pada 2024 mendatang.

Dan yang menarik tidak hanya menyasar pasar Amerika Serikat, dikutip dari Engadget, Jumat (20/10/2023), Amazon berencana juga akan memperluas layanan tersebut ke pangsa pasar internasional. Adapun negara di luar AS yang akan menerimanya adalah Inggris dan Italia.

Perusahaan milik Jeff Bezos itu juga berniat untuk memulai operasi drone di kota ketiga di Amerika pada tahun depan, menyusul upaya yang sudah ada di College Station, Texas tempat Amazon berada.

