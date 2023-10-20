Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Amazon Perluas Layanan Pengiriman Paket Lewat Drone ke Inggris dan Italia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |12:10 WIB
Amazon Perluas Layanan Pengiriman Paket Lewat Drone ke Inggris dan Italia
Layanan pengiriman paket via drone milik Amazone. (Doc. engadget)
A
A
A

 

JAKARTA - Program pengiriman paket melalui Drone milik Amazon bakal diperluas di luar Amerika Serikat (AS), yang menurut rencana bakal berlangsung pada 2024 mendatang.

Dan yang menarik tidak hanya menyasar pasar Amerika Serikat, dikutip dari Engadget, Jumat (20/10/2023), Amazon berencana juga akan memperluas layanan tersebut ke pangsa pasar internasional. Adapun negara di luar AS yang akan menerimanya adalah Inggris dan Italia.

Perusahaan milik Jeff Bezos itu juga berniat untuk memulai operasi drone di kota ketiga di Amerika pada tahun depan, menyusul upaya yang sudah ada di College Station, Texas tempat Amazon berada.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/56/3127608/drone_listrik_skyfly-O68s_large.jpg
Drone Listrik Bisa Angkut Penumpang, Kecepatan Maksimal 160 Km per Jam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/54/2899279/8-drone-buatan-israel-yang-dipakai-untuk-menyerang-palestina-dan-dipakai-negara-lain-te29HpoKKy.jpg
8 Drone Buatan Israel yang Dipakai Untuk Menyerang Palestina dan Dipakai Negara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/54/2856444/canggih-inggris-mulai-kirim-surat-pakai-drone-yt7YxQ6YCy.jpg
Canggih! Inggris Mulai Kirim Surat Pakai Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/57/2844297/5-drone-buatan-indonesia-punya-spek-canggih-loh-hqbW92ELiS.jpg
5 Drone Buatan Indonesia, Punya Spek Canggih Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/57/2841810/spesifikasi-zala-lancet-3-drone-bunuh-diri-rusia-untuk-serang-ukraina-rkYFpMysAA.jpg
Spesifikasi ZALA Lancet-3, Drone Bunuh Diri Rusia untuk Serang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/24/16/2430189/drone-ini-kirim-obat-dan-vaksin-covid-19-di-wilayah-terpencil-S7NZKMigUE.jpg
Drone Ini Kirim Obat dan Vaksin Covid-19 di Wilayah Terpencil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement