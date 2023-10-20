Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Infinix Zero 30 Siap Meluncur di Indonesia Pekan Depan, Ini Bocorannya!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |07:11 WIB
Infinix Zero 30 Siap Meluncur di Indonesia Pekan Depan, Ini Bocorannya!
Infinix Zero 30 (Foto: Infinix Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Ponsel Infinix Zero 30 dipastikan siap meluncur di Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2023. Pada kesempatan kali ini ponsel dengan kamera kece ini akan diluncurkan bertepatan dengan acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2023. 

Sekadar infomasi, Zero 30 melanjutkan series flagship milik Infinix yang memiliki keunggulan di fitur videografi dan kamera untuk para penggunanya.

“Kami tentunya sangat bangga bisa segera menghadirkan Infinix Zero 30 secara resmi pada 26 Oktober mendatang dengan banyak fitur dan inovasi terbaru yang kami siapkan buat XFans untuk bikin story atau konten mereka jadi makin anti-ordinary,” kata Country Marketing Manager Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu.

Lebih lanjut Infinix Zero 30 didukung layar 120Hz dengan 3D Curved AMOLED Screen untuk kenyamanan visual di kelas ponsel premium. Siap menyimpan dan menjalankan lebih banyak konten serta aplikasi, Infinix Zero 30 akan didukung dengan kapasitas memori internal  256GB serta RAM hingga 16GB. 

Infinix Zero 30 siap menghadirkan pengalaman pengambilan video dan gambar yang semakin stabil dan jernih. Di sisi lain kamera selfienya disokong kamera 50MP Front vlog Camera yang mampu mengambil video dengan resolusi 2K 30FPS.

Halaman:
1 2
      
