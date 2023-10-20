Telkomsel dan AWS Usung Program Terampil di Awan, Tingkatkan Talenta Digital Indonesia

JAKARTA - Guna mengakselerasi kapabilitas sekaligus pemenuhan kebutuhan talenta digital Indonesia, Telkomsel bersama Amazon Web Service (AWS) berkolaborasi dengan Yayasan Sagasitas Indonesia, menggelar program "Terampil di Awan".

Program strategis tersebut hadirkan pelatihan pengenalan cloud computing (komputasi awan) dan dasar-dasar pemrograman website, kepada pelajar, tenaga pengajar, dan komunitas dengan berbagai latar belakang.

Dengan semangat inklusivitas, keberagaman, dan kesetaraan, program dimulai dengan Pelatihan Digital bagi lebih dari 250 siswa-siswi berkebutuhan khusus dari beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan SMA di wilayah Jakarta dan sekitarnya, (12/10).

Program Terampil di Awan yang akan berlangsung hingga Desember 2023 menjadi bagian kolaborasi aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel dan diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai perwujudan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

"Dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045, Indonesia perlu meningkatkan persentase tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi hingga 7,3 persen dari total seluruh tenaga kerja nasional," kata Hendri Mulya Syam, Direktur Utama Telkomsel, dalam keteranganya, Jumat (20/10/2023).

Guna mengakselerasikan pencapaian tersebut, Telkomsel berkomitmen untuk terus membuka peluang kolaborasi yang memungkinkan peningkatan literasi, kecakapan, keahlian, dan keterampilan digital masyarakat.

"Mengedepankan aspek ‘Social’ dalam implementasi prinsip ESG, Telkomsel berharap dukungan untuk program Terampil di Awan yang diinisiasi AWS bersama Yayasan Sagasitas Indonesia dapat memperkuat ekosistem teknologi secara inklusif, terutama di komunitas penyandang disabilitas, sekaligus memastikan pendidikan merata dan setara yang berkelanjutan, dengan memperluas akses kepada pelatihan digital dasar dan lanjutan dalam pemanfaatan teknologi komputasi awan," ujarnya lebih lanjut.

Selain memberikan pelatihan ke siswa-siswi berkebutuhan khusus, dalam tahap awal Program Terampil di Awan 2023, Telkomsel, AWS, dan Yayasan Sagasitas Indonesia turut menyelenggarakan pelatihan lanjutan komputasi awan hingga sertifikasi kepada guru pengajar SLB dan beberapa siswa-siswi yang terpilih, dengan tujuan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan pengetahuan guru-guru agar dapat memberikan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Untuk mendukung kelangsungan pembelajaran secara mandiri, Program Terampil di Awan ini juga akan memberikan akses ke platform pelatihan digital AWS Skill Builder kepada sejumlah sekolah yang dipilih.