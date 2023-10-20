Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Cara Membedakan Spare Part Asli dan Palsu

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:47 WIB
7 Cara Membedakan Spare Part Asli dan Palsu
Ilustrasi motor. (Doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Sparepart kendaraan sering kali jadi sasaran pemalsuan, itu sebabnya Anda jangan tergesa-gesa saat ingin membelinya.

Dan jangan mudah juga tergiur dengan harga obral sparepart yang murah, bisa jadi semua itu merupakan barang palsu.

Lantas bagaimana cara membedakan spare part kendaraan asli dan palsu? Simak ulasannya berikut ini seperti dikutip dari berbagai sumber, Jumat (20/10/2023).

 BACA JUGA:

1. Perhatikan bahan dan spesifikasinya

Untuk membedakan spare part kendaraan asli dan tiruan, fokuslah pada evaluasi bahan dan spesifikasi dari spare part yang ingin Anda beli.

Informasi mengenai bahan dan spesifikasi spare part kendaraan asli dapat ditemukan dengan mudah melalui katalog resmi atau situs web Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan Anda.

Setelah Anda memiliki pemahaman tentang informasi bahan dan spesifikasi spare part tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan langsung.

Jika terdapat perbedaan antara informasi yang tertera pada katalog atau situs web resmi dengan spare part yang ingin Anda beli, maka besar kemungkinan spare part tersebut adalah barang palsu.

2. Perhatikan nomor serinya

 BACA JUGA:

Saran berikutnya memeriksa kode atau nomor seri yang ada pada spare part tersebut. Spare part kendaraan yang asli akan selalu memiliki nomor seri yang unik.

Nomor seri ini dapat berfungsi sebagai alat pemisah yang kuat, membantu Anda mengidentifikasi dengan pasti mana yang merupakan spare part kendaraan yang asli dan mana yang palsu.

3. Cek garansinya

Dalam kebanyakan kasus, spare part kendaraan yang asli sering dilengkapi dengan garansi, yang biasanya diberikan oleh produsen kendaraan itu sendiri. Sementara itu, spare part kendaraan palsu hanya mungkin dilengkapi dengan garansi dari toko tempat Anda membelinya.

Oleh karena itu, jika Anda menginginkan jaminan garansi untuk spare part yang Anda beli, sebaiknya pertimbangkan untuk membelinya dari bengkel resmi yang sesuai dengan merek kendaraan Anda.

Halaman:
1 2
      
