Pabrik Baterai Beroperasi Tahun Depan, Mampu Suplai Kebutuhan 150 Ribu Unit Mobil Listrik

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan pabrik baterai kendaraan listrik akan beroperasi tahun depan. Hal ini untuk memastikan ketersediaan mobil listrik di Indonesia dan memangkas ongkos produksi.

Seperti diketahui, baterai masih menjadi komponen termahal pada kendaraan listrik yang biaya produksinya bisa mencapai setengah harga produk tersebut. Keterbatasan material juga membuat masa tunggu untuk mendapatkan kendaraan listrik menjaid lebih lama.

Saat ini, ada dua pabrik baterai yang siap memulai produksinya pada tahun depan, yaitu PT HLI Green Power dan PT International Chemical Industry (ABC). Kehadiran pabrik tersebut juga untuk mendorong percepatan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.