Pilih 10 Mobil Bekas dengan Harga Rp50 Jutaan, Mulai dari MPV, SUV Hingga Sedan

JAKARTA- Marilah melihat deretan 10 mobil bekas dengan harga Rp50 jutaan yang bisa jadi bahan pertimbangan sebelum membeli.

Karena saat ini membeli mobil bekas keren dan berkualitas harga Rp50 jutaan sudah bukan mimpi belaka dan bisa diwujudkan segera. Pasalnya saat ini pasaran mobil seken sudah sangat terjangkau dan menarik untuk dipinang.

Mulai dari MPV, SUV hingga sedan kini tersedia dengan budget pas-pasan berkisar Rp50 jutaan. Tentunya pilihan mobil satu ini pastinya keren, berkualitas hingga modelnya cocok untuk anak muda.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (20/10/2023) terkait panduan 10 mobil bekas dengan harga Rp50 jutaan.

10 Mobil Bekas dengan Harga Rp50 jutaan

1. Ford Escape 2005 Mulai Rp45 juta

Rekomendasi mobil dibawah Rp50 juta yang bisa jadi pilihan yaitu ada Ford Escape. SUV satu ini digadang-gadang sangat tangguh dan bandel. Hal ini dinilai positif karena dapat diandalkan untuk melibas seluruh medan terberat sekalipun. Untuk harga, SUV lansiran Amerika ini dibanderol mulai dari Rp45 jutaan saja.

2. KIA Picanto 2010 Mulai Rp56 juta

KIA Picanto menjadi pilihan mobil menarik untuk dibeli. Hal itu dikarenakan bahwa kendaraan satu ini dibanderol dengan harga kurang dari Rp60 juta. Hatchback mungil satu ini memiliki model unik serta gaya berkendara yang nyaman menjadi nilai plus mobil satu ini.

3. Honda City IDSI Tahun 2003-2005 Rp50 juta

Mobil Honda City lansiran tahun 2003-2005, menjadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Pasalnya sedan satu ini memiliki model yang sporty dan elegan. Hingga sampai saat ini mobil tersebut masih disukai oleh anak-anak muda Indonesia. Harga yang dibanderol dari mobil tersebut adalah Rp50 jutaan

4. Nissan Xtrail (T30) Tahun 2005

Siapa sangka bahwa dengan budget Rp50 jutaan, kamu ternyata sudah bisa membeli seekor SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 Tahun 2005 loh. Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga mengiurkan untuk dibeli.

Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta -Rp55 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut