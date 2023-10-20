Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Duka di Balik Lirik dan Arti Lagu Atuna Tufuli yang Viral

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:26 WIB
Duka di Balik Lirik dan Arti Lagu Atuna Tufuli yang Viral
Duka anak Palestina yang jadi korban serangan Israel. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAGU A’tuna Tufuli sedang viral di media sosial terutama di reels instagram dan TikTok di tengah perang pejuang Hamas dan Israel. Lagu tersebut menjadi penggambaran duka bagaimana perang akan selalu menjadikan anak anak sebagai korban.

Lagu ini menjadi backsound dari duka dari anak anak Palestina yang menjadi korban serangan dari Israel. Duka akan langsung terasa melihat bagaimana anak anak meninggal, terluka atau wajahnya penuh, bergetar menahan takut, dan berlinang air mata karena serangan diarahkan ke area sipil.

Padahal A’tuna Tufuli sebenarnya bukan lagu asli Palestina. Lagu ini merupakan karya Remi Bandali (1982), seorang penyanyi asal Lebanon. Tapi, kisah dalam lagu ini mewakili bagaimana perasaan anak anak Palestina, Lebanon yang kehilangan masa kecilnya karena perang. 

Sejak kecil Bandali sudah menjadi penyanyi terkenal karena ayahnya juga seorang penyanyi dan produsen musik. Bandali bahkan sudah memiliki 70 lagu sepanjang kariernya. 

Menurut Hermawati Putri Dian Insani dalam tulisan berjudul Fakta Sosial Perang Lebanon Tahun 1982 dalam Lagu A'Tuna Tufuli Karya Remi Bandal: Analisis Semiotik Riffaterre yang dibuat di Jurnal CMES Volume XIV, Remi Bandali mengenalkan lagu A’tuna Tufuli di teater Internasional pada 1982.

Lagu tersebut mendapatkan respon baik dari masyarakat Lebanon, khususnya anak-anak dan diterjemahkan dalam tiga bahasa: Arab, Inggris dan Perancis. "Ia membangkitkan semangat baru bagi anak-anak Palestina dan Lebanon yang terdampak oleh perang yang terjadi di negaranya. Hal tersebut menjadikan nama dan lagu ini semakin dikenal di penjuru dunia," tulis Hermawati.

 Lirik dan Terjemahan Lagu A’tuna Tufuli berdasar tulisan Hermawati Putri Dian Insani

جينا نعيدكم

Jeena Na’aidkum

“Kami datang mengucapkan selamat liburan”

ابلعيد منسألكم

Bil ‘Eidi Minsaalkum

“Selama pengucapan itu, kami bertanya kepada kalian”

ليس مايف عنا

Leys Ma Fi ‘Enna

“Mengapa tidak ada di tempat kami”

ال أعياد وال ذينة

La A’ya wa La Zeinah

“Tidak ada perayaan dan dekorasi”

اي عامل ..

Ya ‘Alam..

“Wahai Dunia”

أرض حمروقة

Ardi Mahruah

“Tanahku terbakar”

أرض حرية مسرقة

Ardi Huriyyeh Masruah

“Tanahku dicuri kebebasannya”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/57/3111858/samsung_galaxy_s25-RwqJ_large.jpg
Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/57/3109754/viral-R8bP_large.jpg
Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099460/cctv-WP5T_large.jpg
Viral CCTV Pemkot Semarang Tampilkan Aktivitas dalam Kamar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067352/asn_bekasi_viral_larang_umat_kristen_ibadah_minta_maaf-OlqP_large.jpg
ASN Bekasi yang Viral Larang Umat Kristen Ibadah Minta Maaf, Bakal Disanksi Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053342/unggahan_ketua_dprd_kabupaten_lebak-DZdP_large.jpg
Profil M. Agil Zulfikar, Ketua DPRD Lebak yang Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024183/petugas_damkar-sfMB_large.jpg
Viral Bocah SD Minta Bantuan Damkar untuk Ambil Rapot di Sekolah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement