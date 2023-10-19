Cara Mengganti Password TikTok di Handphone, Perhatikan Langkahnya

JAKARTA – Cara mengganti password TikTok di handphone tidak ribet. Jadi tidak ada alasan untuk Anda merubahnya secara rutin agar keamanan akun terus terjaga.

Beberapa pengguna terkadang curiga bahwa akun mereka telah di retas oleh seseorang. Maka dari itu, keamanan akun harus menjadi prioritas utama dalam media sosial.

Salah satu cara terbaik untuk mempertahankan akun TikTok adalah dengan mengubah password secara teratur. Langkah-langkah yang perlu dilakukan cukup mudah dilakukan dengan menggunakan handphone saja.

Lantas bagaimana caranya? Ikuti cara-cara di bawah ini, seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023).