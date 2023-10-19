Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Samsung Galaxy S24 Terungkap, Ada Empat Pilihan Warna Inti

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |12:42 WIB
Bocoran Samsung Galaxy S24 Terungkap, Ada Empat Pilihan Warna Inti
Bocoran warna Samsung Galaxy S24 (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Ini bocoran pilihan warna dari seri Samsung Galaxy S24. Seri ponsel terbaru Samsung yang akan dirilis lebih cepat pada Januari mendatang itu diperkirakan akan hadir dalam empat pilihan warna inti.

Dilansir dari situs GSMArena, Kamis (19/10/2023) Samsung sendiri memang selalu membuat perubahan pilihan palet warna dari seri Galaxy S-nya. Seri yang dikabarkan rilis di tahun depan ini, kemungkinan akan terdiri dari empat pilihan warna inti, yaitu hitam, abu-abu, ungu, dan kuning.

Hitam dan abu-abu diperkirakan akan menjadi warna standar yang biasanya dipasarkan sebagai “phantom black” dan “ graphite”. Khusus dua warna lainnya, yaitu ungu dan kuning disebut-sebut akan menjadi warna baru yang memiliki sedikit perbedaan dari palet warna yang pernah diterapkan Samsung sebelumnya. 

Terakhir kali, warna violet atau ungu sendiri cukup jelas diterapkan pada seri Galaxy S21. Meskipun seri Galaxy S23 juga menawarkan pilihan warna lavender dan lime, namun kedua warna tersebut cukup pucat, sehingga tidak bisa disebut sebagai ungu dan juga bukan kuning.

Terbaru, versi lebih murah yakni seri Galaxy S23 FE yang rilis di Indonesia pada 10 Oktober lalu juga memiliki pilihan warna ungu, tapi bisa jadi masih kurang tepat. Mundur lagi ke belakang, warna kuning sendiri terakhir kali diterapkan Samsung untuk seri Galaxy S10e pada 2019 lalu.

Lain daripada itu, masih ada kemungkinan keempat pilihan warna inti tersebut akan digabungkan lagi dengan beberapa warna eksklusif lain dari samsung.com.

Sebagai tambahan, Samsung Galaxy S24 yang diperkirakan memiliki bingkai titanium baru kemungkinan juga memerlukan beberapa penyesuaian warna panel belakang, sehingga menghasilkan perbedaan lainnya jika dibandingkan dengan yang pernah diterapkan Samsung di seri sebelumnya. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )

      
