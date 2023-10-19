Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Segera Rilis Fitur Multi-Akun Beberapa Minggu Mendatang

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |18:30 WIB
WhatsApp Segera Rilis Fitur Multi-Akun Beberapa Minggu Mendatang
WhatsApp kini bisa dinikmati banyak akun (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp akan segera merilis fitur multi-akun beberapa minggu mendatang. Fitur multi-akun yang saat ini baru tersedia di program Beta Google Play akan diluncurkan secara luas untuk mempermudah peralihan di antara beberapa akun dalam satu perangkat. 

Dilansir dari situs The Verge, Kamis (19/10/2023) disampaikan langsung oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg, WhatsApp akan meluncurkan kemampuan untuk beralih antar akun di Android, sehingga tidak perlu membawa perangkat tambahan atau terus-menerus keluar dari satu akun ke akun lainnya untuk dapat melakukannya.

Nantinya, keberadaan fitur baru ini akan mempermudah pengelolaan percakapan di beberapa akun. Seperti halnya, dalam pengelolaan satu akun WhatsApp untuk kantor dan satu lagi untuk mengirim pesan ke teman dan anggota keluarga.

Lebih lanjut, Elle Heatrick selaku juru bicara WhatsApp menjelaskan bahwa penerapan fitur multi-akun ini masih memerlukan nomor telepon dan kartu SIM terpisah (atau telepon yang menerima multi-SIM atau eSIM) jika ingin menyiapkan akun kedua.

Selain itu, juga diperlukan ponsel kedua atau kartu SIM-nya untuk menerima kode sandi satu kali yang akan dikirimkan WhatsApp melalui SMS untuk mendapatkan akses ke akun kedua di perangkat lain.

Baru setelah verifikasi awal ini, aplikasi akan terus berfungsi untuk kedua akun tanpa perangkat atau SIM kedua. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement