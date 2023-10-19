WhatsApp Segera Rilis Fitur Multi-Akun Beberapa Minggu Mendatang

JAKARTA - WhatsApp akan segera merilis fitur multi-akun beberapa minggu mendatang. Fitur multi-akun yang saat ini baru tersedia di program Beta Google Play akan diluncurkan secara luas untuk mempermudah peralihan di antara beberapa akun dalam satu perangkat.

Dilansir dari situs The Verge, Kamis (19/10/2023) disampaikan langsung oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg, WhatsApp akan meluncurkan kemampuan untuk beralih antar akun di Android, sehingga tidak perlu membawa perangkat tambahan atau terus-menerus keluar dari satu akun ke akun lainnya untuk dapat melakukannya.

Nantinya, keberadaan fitur baru ini akan mempermudah pengelolaan percakapan di beberapa akun. Seperti halnya, dalam pengelolaan satu akun WhatsApp untuk kantor dan satu lagi untuk mengirim pesan ke teman dan anggota keluarga.

Lebih lanjut, Elle Heatrick selaku juru bicara WhatsApp menjelaskan bahwa penerapan fitur multi-akun ini masih memerlukan nomor telepon dan kartu SIM terpisah (atau telepon yang menerima multi-SIM atau eSIM) jika ingin menyiapkan akun kedua.

Selain itu, juga diperlukan ponsel kedua atau kartu SIM-nya untuk menerima kode sandi satu kali yang akan dikirimkan WhatsApp melalui SMS untuk mendapatkan akses ke akun kedua di perangkat lain.

Baru setelah verifikasi awal ini, aplikasi akan terus berfungsi untuk kedua akun tanpa perangkat atau SIM kedua. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )