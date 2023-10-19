WiFi 7 akan Diluncurkan, Apa Saja Keunggulannya?

JAKARTA - Sistem konektivitas internet nirkabel WiFi 7 akan segera meluncur. Sistem konektivitas internet nirkabel terbaru itu akan menggantikan sistem yang sama yakni WiFi 6 dan WiFi 6E.

Dikutip The Verge, Kamis (19/10/2023) berikut ada beberapa hal yang perlu dicermati dari peningkatan yang diberikan WiFi 7. Salah satu yang perlu dicermati adalah kecepatan akses jaringan internet yang semakin tinggi dan cepat.

WiFi 7 bisa diibaratkan mesin Ferrari yang dipasang ke sebuah Toyota Camry. Sehingga konektvitasnya bisa lebih kencang dan tetap nyaman.

"WiFi 7 bisa menjadi peningkatan kecepatan yang lebih besar daripada WiFi 6E, sebagian berkat ruang terbuka lebar pada pita 6GHz yang dibuka oleh 6E. Ini juga seharusnya menerapkan trik lain untuk mempercepat dan menghadirkan cara baru untuk memotong gangguan dan menghilangkan latensi jaringan internet yang digunakan," jelas The Verge.

Untuk gambarannya, laptop yang menggunakan WiFi 7 akan bisa mendapatkan kecepatan akses internet hingga 5.8 Gbps. Yang membuatnya lebih cepat pada umumnya adalah bandwidth saluran. WiFi 7 menggandakan bandwidth saluran maksimum menjadi 320MHz, dibandingkan dengan 160MHz yang mungkin didapatkan pengguna pada router Wi-Fi 5, 6, dan 6E.

Hadirnya WiFi 7 tentu akan menimbulkan pertanyaan apakah pengguna perlu mengganti perangkat kesayangan mereka baik itu laptop, PC, dan ponsel pintar? Faktanya saat ini semua perangkat terbaru memang baru disematkan jenis konektivitas WiFi 6E. Contohnya laptop ASUS ROG dan Samsung Galaxy Ultra S23 yang menggunakan WiFi 6E.