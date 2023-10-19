Bandelnya Kelewatan, Ini 7 Motor dengan Mesin Terawet yang Pernah Ada di Indonesia

JAKARTA- Deretan motor dengan mesin terawet yang pernah ada di Indonesia sudah pasti sangat didambakan pengguna kendaraan bermotor.

Motor yang didesain awet dan bandel memang menjadi daya tarik peminat banyak masyarakat. Pasalnya kendaraan roda dua ini sangat cocok digunakan untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari dalam waktu lama tanpa rasa cemas.

Tentunya memiliki motor dengan mesin awet akan menghemat pengeluaran harian kamu karena motor tersebut dinilai minim perawatan. Lantas apa saja motor yang dipercaya banyak orang memiliki mesin yang awet?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (19/10/2023) terkait 7 motor dengan mesin terawet yang pernah ada di Indonesia.

7 Motor dengan Mesin Terawet yang Pernah Ada di Indonesia

1. Suzuki Shogun 125

Tidak dapat dipungkiri bahwa Suzuki Shogun patut ikut serta menjadi salah satu motor yang paling bandel dan awet di Indonesia. Sebab kualitas bahan dan sparepart Suzuki dinilai paling kuat dan awet meski untuk mendapatkannya kamu perlu merogoh kocek yang cukup dalam karena harganya yang mahal.

Meski begitu kenyataanya sangat sebanding dengan kualitas dan daya taham pemakaiannya mampu bertahan dalam jangka panjang.

2. Honda Blade

Honda Blade ternyata juga dinobatkan sebagai salah satu motor bebek yang memiliki peforma mesin yang bandel dan awet. Sebab kualitas dari sparepartnya itu sendiri kuat dan sanggup bertahan lama tanpa sentuhan perawatan sedikitpun.

Oleh karena itu tidak heran bila banyak masyarakat Indonesia yang memburu motor satu ini untuk dijadikan kendaraan mobilitas sehari-hari.