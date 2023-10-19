Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris? Segini Nominal Pembayarannya

JAKARTA- Besaran harga pajak mobil Toyota Yaris wajib hukumnya untuk dipertimbangkan. Khususnya bagi yang ingin membeli unit Hatchback terlaris di Indonesia ini.

Pasalnya banyak yang tidak mengetahui bahwa pajak mobil satu ini cukup terjangkau dan tidak mencekik dompetmu.

Oleh karena itu jika kamu kepincut ingin meminangnya maka wajib menyimak besaran pajak tahunan yang perlu dibayarkan. Sebab setiap tahun besaran nominal pajak mobil Toyota Yaris pastinya mematok harga yang berbeda-beda.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (19/10/2023) terkait besaran harga pajak mobil Toyota Yaris.

Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris

Melansir laman resmi Pemerintah Kota, membeberkan lampiran terkait pajak mobil Toyota Yaris mulai dari generasi Yaris Baakpao, Yaris Lele hingga Yaris Joker dengan berbagai tipe, sebagai berikut:

1. Pajak Mobil Toyota Yaris Tipe E