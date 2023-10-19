Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris? Segini Nominal Pembayarannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:41 WIB
Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris? Segini Nominal Pembayarannya
Ilustrasi pajak mobil Toyota Yaris (Foto: Instagram/@andri_aceng)
A
A
A

JAKARTA- Besaran harga pajak mobil Toyota Yaris wajib hukumnya untuk dipertimbangkan. Khususnya bagi yang ingin membeli unit Hatchback terlaris di Indonesia ini.

 BACA JUGA:

Pasalnya banyak yang tidak mengetahui bahwa pajak mobil satu ini cukup terjangkau dan tidak mencekik dompetmu.

Oleh karena itu jika kamu kepincut ingin meminangnya maka wajib menyimak besaran pajak tahunan yang perlu dibayarkan. Sebab setiap tahun besaran nominal pajak mobil Toyota Yaris pastinya mematok harga yang berbeda-beda.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (19/10/2023) terkait besaran harga pajak mobil Toyota Yaris.

Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris

Melansir laman resmi Pemerintah Kota, membeberkan lampiran terkait pajak mobil Toyota Yaris mulai dari generasi Yaris Baakpao, Yaris Lele hingga Yaris Joker dengan berbagai tipe, sebagai berikut:

1. Pajak Mobil Toyota Yaris Tipe E

  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2006 Rp 1.517.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2006 Rp 1.517.000
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2008 Rp 1.722.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2008 Rp 1.742.500
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2009 Rp 1.927.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2009 Rp 1.906.500
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2010 Rp 2.009.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2010 Rp 2.193.500
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2011 Rp 2.152.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2011 Rp 2.275.500
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2012 Rp 2.357.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2012 Rp 2.419.000
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2013 Rp 2.521.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2013 Rp 2.542.000
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2014 Rp 2.747.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2014 Rp 2.685.500
  • YARIS 1.5 E AT Tahun 2016 Rp 3.013.500
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2016 Rp 3.177.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2016 Rp 2.972.500
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2017 Rp 3.341.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2017 Rp 3.095.500
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2018 Rp 3.505.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2018 Rp 3.259.500
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2019 Rp 3.669.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2019 Rp 3.485.000
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2020 Rp 3.874.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2020 Rp 3.669.500
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2021 Rp 3.977.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2021 Rp 3.792.500
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2022 Rp 4.202.500
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2022 Rp 4.018.000
  • YARIS 1.5 E CVT Tahun 2023 Rp 4.305.000
  • YARIS 1.5 E MT Tahun 2023 Rp 4.120.500

