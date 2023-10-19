Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Toyota Corolla Cross? Segini Rincian Besarannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:40 WIB
Berapa Pajak Toyota Corolla Cross? Segini Rincian Besarannya
Ilustrasi untuk pajak mobil Toyota Corolla Cross (Foto: Okezone/Citra D)
A
A
A

JAKARTA- Besaran harga pajak mobil Toyota Corolla Cross sangat menarik untuk dipertimbangkan. Khususnya bagi kamu yang ingin membeli unit SUV modern dan irit satu ini dalam kondisi seken.

BACA JUGA:

Cek Pajak Mobil Fortuner Semua Tipe di Sini 

Pasalnya banyak yang tidak mengetahui bahwa pajak mobil satu ini cukup terjangkau di kelasnya, mengingat mesin mobil satu ini sudah dibekali dengan teknologi hybrid.

Tentu saja besaran nominal pajak mobil Toyota Corolla Cross seken pasti lebih murah ketimbang jika kamu membelinya dalam kondisi baru. Lantas jika kamu kepincut ingin meminangnya maka wajib menyimak besaran pajak tahunan yang perlu dibayarkan.

Hal itu dikarenakan bahwa setiap tahun besaran nominal pajak mobil Toyota jika kamu kepincut ingin meminangnya maka wajib menyimak besaran pajak tahunan yang perlu dibayarkan. Sebab setiap tahun besaran nominal pajak mobil Toyota Corolla Cross pastinya mematok harga yang berbeda-beda.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (19/10/2023) terkait besaran harga pajak mobil Toyota Corolla Cross pastinya mematok harga yang berbeda-beda.

Berapa Pajak Toyota Corolla Cross

Dalam ulasan ini pembaca akan disuguhkan beberapa informasi terkait biaya pajak tahunan, biaya pajak progresif hingga detail rincian persuratan resmi Corolla Cross tahun 2022.

1. Biaya Pajak Tahunan Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid AT 2022

  • PKB :Rp6.221.250,00
  • SWDKLLJ :Rp143.000,00
  • Total Pajak Tahunan : Rp6.364.250,00

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180525//giias_2025-sr4u_large.jpeg
Pasar Lesu, Gaikindo Minta Insentif seperti Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180457//mobil_listrik-jo96_large.jpg
Studi Ungkap Baterai Mobil Listrik Bekas Ternyata Awet, Kondisi Kesehatannya 90 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180365//phev-mWlk_large.jpg
Studi Ungkap Mobil PHEV Tak Sepenuhnya Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180014//kendaraan_niaga_listrik-8NjV_large.jpg
Kendaraan Niaga Listrik Mulai Marak, Ini Strategi Brand China Bangun Ekosistem Logistik Hijau 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/15/3179769//mobil_listrik-2rBX_large.jpg
Asosiasi Produsen Usul Insentif Mobil Listrik Dihapus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413//honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement