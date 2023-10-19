Berapa Pajak Toyota Corolla Cross? Segini Rincian Besarannya

JAKARTA- Besaran harga pajak mobil Toyota Corolla Cross sangat menarik untuk dipertimbangkan. Khususnya bagi kamu yang ingin membeli unit SUV modern dan irit satu ini dalam kondisi seken.

Pasalnya banyak yang tidak mengetahui bahwa pajak mobil satu ini cukup terjangkau di kelasnya, mengingat mesin mobil satu ini sudah dibekali dengan teknologi hybrid.

Tentu saja besaran nominal pajak mobil Toyota Corolla Cross seken pasti lebih murah ketimbang jika kamu membelinya dalam kondisi baru. Lantas jika kamu kepincut ingin meminangnya maka wajib menyimak besaran pajak tahunan yang perlu dibayarkan.

Hal itu dikarenakan bahwa setiap tahun besaran nominal pajak mobil Toyota jika kamu kepincut ingin meminangnya maka wajib menyimak besaran pajak tahunan yang perlu dibayarkan. Sebab setiap tahun besaran nominal pajak mobil Toyota Corolla Cross pastinya mematok harga yang berbeda-beda.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (19/10/2023) terkait besaran harga pajak mobil Toyota Corolla Cross pastinya mematok harga yang berbeda-beda.

Berapa Pajak Toyota Corolla Cross

Dalam ulasan ini pembaca akan disuguhkan beberapa informasi terkait biaya pajak tahunan, biaya pajak progresif hingga detail rincian persuratan resmi Corolla Cross tahun 2022.

1. Biaya Pajak Tahunan Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid AT 2022