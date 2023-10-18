India akan Kirim Astronot ke Bulan Tahun Depan

NEW DELHI - India tengah dalam rencana untuk mengirimkan astronot ke Bulan pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi ketika memberikan instruksi kepada departemen luar angkasa pada Selasa lalu.

Dilansir dari situs Reuters, Rabu (18/10/2023) dalam mewujudkan misi pengiriman astronot ke Bulan ini, India saat ini masih mengembangkan peta eksplorasi ke Bulan. Selain itu, rencana pengiriman astronot ke bulan ini sendiri juga mencakup rencana lainnya berupa pembangunan stasiun luar angkasa India pada tahun 2035.

“Perdana Menteri mengarahkan bahwa India sekarang harus mencapai tujuan baru dan ambisius, termasuk mendirikan 'Stasiun Bharatiya Antariksha' (Stasiun Luar Angkasa India) pada tahun 2035 dan mengirim orang India pertama ke bulan pada tahun 2040,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

“Untuk mewujudkan visi ini, Departemen Luar Angkasa akan mengembangkan peta jalan eksplorasi bulan,” tambahnya.

Ambisi luar angkasa India ini disebut sejalan dengan adanya dorongan bahwa negara tersebut telah menjadi negara pertama yang berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa di dekat kutub selatan Bulan. Pendaratan pada Agustus lalu itu diketahui menjadi satu-satunya pendaratan yang berhasil setelah sebelumnya Rusia gagal dalam misi serupa.

Puncaknya, tidak hanya berusaha mengirimkan astronot ke Bulan pada 2024 mendatang, India juga akan meluncurkan roket untuk mempelajari matahari dan dijadwalkan melakukan uji coba akhir pekan ini sebagai bagian dari misi luar angkasa berawaknya.

Di sisi lain, tidak hanya memberikan instruksi tentang penjelajahan ke Bulan, Modi selaku Perdana Menteri India juga meminta para ilmuwan untuk mengerjakan misi ke Venus dan Mars ke depannya. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )