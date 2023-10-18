Awas! Amankan Google Drive Anda dengan Cara Berikut Ini

JAKARTA – Ini dia cara amankan Google Drive Anda. Sebagai salah satu bagian terpenting dari rangkaian G-Suite Google untuk produktivitas, Google Drive memiliki perlindungan data yang sama dengan Google Workspace.

Secara umum, risiko informasi Anda disalahgunakan di Google Drive sangat kecil. Semua file yang diunggah ke Google Drive disimpan di pusat data yang aman dan terenkripsi. Kendati menyimpan informasi rahasia di Google Drive secara umum aman, namun ada beberapa kerentanan tertentu yang secara teori dapat dieksploitasi.

Pada akhirnya, pengamanan data rahasia Anda di Google Drive termasuk dalam apa yang disebut Shared Responsibility Model. Dalam model ini, pengguna memiliki tanggung jawab dan pengelolaan sistem operasi, termasuk pembaruan, patch keamanan, dan yang paling penting, mengamankan data di dalamnya.

Jadi, meskipun Google berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah peretas, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas area-area seperti perlindungan kata sandi, kontrol akses, dan autentikasi pengguna.

Ini dia beberapa cara amankan akun Google Drive yang dapat dicoba.

Gunakan Autentikasi Dua Faktor (2FA)

Google Drive dilengkapi dengan opsi login aman yang kuat, termasuk autentikasi dua faktor. Dengan mengaktifkan 2FA di Google Drive, setiap pengguna akan diminta untuk memberikan dua informasi yang valid sebelum mengakses Akun Google. Ini termasuk kombinasi hal-hal seperti kata sandi, verifikasi SMS, atau kata sandi sekali pakai yang dikirim ke perangkat seluler.