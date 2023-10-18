Kenapa Motor Vespa Sekarang Jauh Lebih Mahal padahal dulunya Dijuluki Motor Murah?

JAKARTA- Banyak yang bertanya kenapa motor Vespa sekarang jauh lebih mahal padahal dulunya dijuluki motor murah?

Terlebih masyarakat awam tentu juga mempertanyakan betapa mahalnya harga motor Vespa sekarang ini. Padahal dahulu kenyataannya scooter satu ini dianggap oleh banyak orang sebagai motor murah bahkan butut.

Lantas apa pemicu utama motor Vespa sekarang ini dikenakan harga yang sudah tidak murah lagi? Simak dan cari tahu jawabannya melalui ulasan satu ini.

Sebab Okezone telah memuat beberapa sumber, Rabu (18/10/2023) terkait alasan motor Vespa saat ini jauh lebih mahal ketimbang dahulu.

Motor Vespa Sekarang Lebih Mahal Ketimbang Dahulu

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini Vespa merupakan sebuah brand pabrikan yang mahal dan eksklusif jika dibandingkan dengan era terdahulu. Harga termurah dari motor Vespa matic 2023 saat ini adalah Vespa LX 125 i-get dengan harga Rp40.500.000. Lantas apa alasan saat ini Vespa lebih mahal ketimbang dulu dijuluki sebagai motor murah? Berikut motifnya:

1. Ganti Strategi Jadi Motor Premium

Alasan pertama yang menguatkan Vespa saat ini menjadi sebuah pabrikan motor mahal karena mengalami perubahan pada strategi pasarnya. Vespa yang dikenal dengan sebutan scooter murah dan butut kini diubah strateginya menjadi motor premium.

Salah satu upaya ciamik untuk mengubah hal tersebut yakni sejak hadirnya Vespa Matic di Indonesia yang perlahan mulai digemari anak muda.