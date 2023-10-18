Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Motor Vespa Sekarang Jauh Lebih Mahal padahal dulunya Dijuluki Motor Murah?

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:26 WIB
Kenapa Motor Vespa Sekarang Jauh Lebih Mahal padahal dulunya Dijuluki Motor Murah?
Ilustrasi untuk harga vespa sekarang jauh lebih mahal (Foto: Okezone/Muhamad Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA- Banyak yang bertanya kenapa motor Vespa sekarang jauh lebih mahal padahal dulunya dijuluki motor murah?

BACA JUGA:

Baru Meluncur, Intip Pembaruan Vespa GTV 300 HPE 

Terlebih masyarakat awam tentu juga mempertanyakan betapa mahalnya harga motor Vespa sekarang ini. Padahal dahulu kenyataannya scooter satu ini dianggap oleh banyak orang sebagai motor murah bahkan butut.

Lantas apa pemicu utama motor Vespa sekarang ini dikenakan harga yang sudah tidak murah lagi? Simak dan cari tahu jawabannya melalui ulasan satu ini.

Sebab Okezone telah memuat beberapa sumber, Rabu (18/10/2023) terkait alasan motor Vespa saat ini jauh lebih mahal ketimbang dahulu.

Motor Vespa Sekarang Lebih Mahal Ketimbang Dahulu

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini Vespa merupakan sebuah brand pabrikan yang mahal dan eksklusif jika dibandingkan dengan era terdahulu. Harga termurah dari motor Vespa matic 2023 saat ini adalah Vespa LX 125 i-get dengan harga Rp40.500.000. Lantas apa alasan saat ini Vespa lebih mahal ketimbang dulu dijuluki sebagai motor murah? Berikut motifnya:

1. Ganti Strategi Jadi Motor Premium

Alasan pertama yang menguatkan Vespa saat ini menjadi sebuah pabrikan motor mahal karena mengalami perubahan pada strategi pasarnya. Vespa yang dikenal dengan sebutan scooter murah dan butut kini diubah strateginya menjadi motor premium.

Salah satu upaya ciamik untuk mengubah hal tersebut yakni sejak hadirnya Vespa Matic di Indonesia yang perlahan mulai digemari anak muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180365//phev-mWlk_large.jpg
Studi Ungkap Mobil PHEV Tak Sepenuhnya Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180014//kendaraan_niaga_listrik-8NjV_large.jpg
Kendaraan Niaga Listrik Mulai Marak, Ini Strategi Brand China Bangun Ekosistem Logistik Hijau 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/15/3179769//mobil_listrik-2rBX_large.jpg
Asosiasi Produsen Usul Insentif Mobil Listrik Dihapus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413//honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179369//byd_kei_car-Nfqp_large.jpg
BYD Siap Luncurkan Kei Car Listrik, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179334//mobil_nasional-ve2A_large.jpg
Rencana Prabowo Bikin Mobil Nasional, SUV atau MPV?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement