HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Varian Mazda CX-60 yang Paling Laris Hingga Oktober 2023

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:14 WIB
Ini Varian Mazda CX-60 yang Paling Laris Hingga Oktober 2023
All New Mazda CX-60 (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

SEMARANG - All New Mazda CX-60 menjadi SUV penantang baru di tanah air. Hadir dalam dua varian, yakni Elite dan Kuro, Mazda menyebut ada satu varian yang paling diminati.

Sebagai pengingat dua varian itu memiliki tampilan yang berbeda. Untuk tipe Elite, Mazda menghadirkan tampilan elegan dan aksen krom pada beberapa bagian mobil sehingga terlihat lebih mewah. 

Sementara pada varian Kuro dibuat lebih sporty dengan aksen krom hitam, sehingga membuat tampilannya lebih gahar. Kedua trim ini dibekali dengan velg ukuran 19x7 inci berbahan aluminium dengan finishing two-tone untuk varian Elite, dan Black Metallic pada tipe Kuro.

Terkait model yang ditawarkan Managing Director dari PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio menyebut jika Mazda CX-60 model Kuro cukup diminati sejak dipasarkan bulan Agustus hingga Oktober 2023.

"SPK [Surat Pemesanan Kendaraan] sudah 100 unit sejak bulan Agustus. Kita baru [jual] di GIIAS 2023 kemarin [di Jakarta]. 70 persennya Kuro," kata Ricky di Semarang, Rabu (18/8/2023).

Lebih lanjut Ricky menyebut jika pilihan itu lebih kepada pilihan konsumen. Menurut dirinya, banyak konsumen yang memilih tipe Kuro karena interior yang lebih gelap dan lebih sporty.

Di sisi lain, Ricky mengakui bahwa pilihan warna Deep Crystal Blue Mica di tipe Kuro juga berhasil mencuri perhatian para calon konsumen.

"Waktu kita luncurkan mobil ini kan punya desain yang macho, dan warna biru ini memberikan kesan laki, dan ternyata kena ke konsumen. Karena warna itu juga penting untuk kita karena menggambarkan mobil itu sendiri," pungkas Ricky.

Sebagai informasi All-New Mazda CX-60 ditawarkan dengan empat pilihan warna untuk tipe Elite, yaitu Rhodium White Metallic, Machine Grey Metallic, Platinum Quartz Metallic, dan Jet Black Mica. 

Sedangkan varian Kuro ditawarkan dengan tiga pilihan warna, yakni Rhodium White Metallic, Soul Red Crystal Metallic, dan Deep Crystal Blue Mica.

