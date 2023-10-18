30 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50Juta, Apa Saja?

Ilustrasi untuk harga mobil bekas di bawah Rp50 juta (Foto: Okezone)

JAKARTA-Memiliki mobil bekas di bawah Rp50 juta ternyata bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab di tahun 2023, harga mobil seken kini sudah sangat terjangkau untuk dibeli.

Oleh karena itu persiapkan diri dari sekarang untuk memulai perburuan mencari mobil bekas dengan harga di bawah Rp50 juta. Lantas unit mobil bekas apa yang bisa dibeli untuk digunakan?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (18/10/2023) terkait 30 harga mobil bekas di bawah Rp50 juta.

30 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta

1. Daihatsu Taruna 1995- 2000an dan OXXY

Mobil pertama yang bisa dibeli harga Rp50 juta yaitu Daihatsu Taruna tahun 2000 hingga tope Oxxy. Mobil MPV ini memiliki model gagah, sangar, ground clearance tinggi dengan overfender yang cukup lebar. Dengan spesifikasi tersebut Taruna Oxxy mampu melahap berbagai medan tanpa ragu dan takut.

2. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998

Mobil bekas selanjutnya yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1996 sampai 1998. Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dana menempati harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk dapat meminangnya maka siapkan uang mulai Rp45 juta-Rp50 jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX

3. Suzuki APV Tahun 2005

Mobil bekas ketiga harga di bawah Rp50 juta yaitu ada Suzuki APV Tahun 2005. Di era peluncurannya, kendaraan satu ini juga tidak kalah populernya dengan pesaingnya yaitu Xenia.

Sebab APV menawarkan kelapangan kabin yang luas dan nyaman untuk penumpang dan keluarga. Tidak hanya itu saja, bahan bakar yang irit juga jadi penentu banyak orang memilih mobil tersebut untuk dipinang.

4. Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005

Mobil bekas keempat yang dijual dengan harga rentang di bawah Rp50 juta yaitu Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005. Diera kemunculannya tahun 2005 silam, mobil satu ini sangat fenomenal.

Bagaimana tidak, mobil 3 baris ini menawarkan pengalaman menarik mulai dari desain eksterior, interior yang bagus dan simple. Tidak hanya itu saja, harga yang stabil dan juga mesin yang tidak rewel juga memicu harganya tetap bertahan.

5. Toyota Starlet Kapsul 1991

Rekomendasi mobil bekas yang patut dimiliki dengan harga Rp40 jutaan adalah Toyota Starlet Kapsul tahun 1991. Hatchback tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif tanah air bahkan mulai digemari oleh anak muda generasi Z.

Untuk dapat meminangnya kamu hanya perlu menyiapkan dana mulai dari Rp30 juta - Rp40 jutaan untuk mendapatkan Toyota Starlet Kapsul.