Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penyebab Motor Tidak Ada Arus Listrik Padahal Aki Masih Baru

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:14 WIB
Penyebab Motor Tidak Ada Arus Listrik Padahal Aki Masih Baru
Ilustrasi untuk masalah kelistrikan sepeda motor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata inilah penyebab motor tidak ada arus listrik padahal aki masih baru. Sudah barang tentu pemilik motor yang mendapati masalah tidak ada arus listrik akan pusing bukan kepalang. Terlebih bila motornya tidak bisa distarter atau dinyalakan.

Dampaknya pemilik motor sangat disarankan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke bengkel sepeda motor terdekat.

Karena ketika mendapati masalah motor yang tidak bisa distarter, pemilik motor umumnya langsung menilai masalahnya pada aki yang bermasalah.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (17/10/2023), penyebab motor tidak ada arus listrik biasanya memiliki sumber dari salah satu atau beberapa komponen kelistrikan yang sudah rusak.

Hal ini bisa dikarenakan kabel kelistrikan, kiprok, sepul (spool), ataupun juga aki yang mengalami kerusakan. Bahkan terbuka kemungkinan keseluruhan bagian tersebut yang sudah rusak.

Karena itu pemilik motor yang mengalami masalah seperti ini sudah seharusnya untuk pengecekan dan pemeriksaan yang tepat dan seksama.

Lalu jika menemui masalah motor tidak bisa distarter padahal aki baru, hal itu dikarenakan dari antara kiprok, sepul (spool), kabel kelistrikan yang sudah rusak

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/15/3179737//motor-GrsN_large.jpg
5 Tips yang Wajib Diperhatikan Pemotor saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178514//yamaha_yzf_r2-Zlc5_large.jpg
Yamaha Dikabarkan Siapkan Motor Sport 200 cc Murah, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176425//honda-G9ma_large.jpg
Honda Yakin Penjualan Motor Tembus 6,4 Juta Unit Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176096//shockbreaker-DJPw_large.jpg
Waspada, Ini 6 Ciri Shockbreaker Motor Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176075//penjualan_motor-dFSZ_large.jpeg
Penjualan Motor September 2025 Turun, Cuma 567.173 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175645//vespa_lx_150-1qFd_large.jpg
Segmen Premium Terdampak Pasar Lesu, Penjualan Vespa Ikut Melemah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement