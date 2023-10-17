Penyebab Motor Tidak Ada Arus Listrik Padahal Aki Masih Baru

JAKARTA- Ternyata inilah penyebab motor tidak ada arus listrik padahal aki masih baru. Sudah barang tentu pemilik motor yang mendapati masalah tidak ada arus listrik akan pusing bukan kepalang. Terlebih bila motornya tidak bisa distarter atau dinyalakan.

Dampaknya pemilik motor sangat disarankan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke bengkel sepeda motor terdekat.

Karena ketika mendapati masalah motor yang tidak bisa distarter, pemilik motor umumnya langsung menilai masalahnya pada aki yang bermasalah.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (17/10/2023), penyebab motor tidak ada arus listrik biasanya memiliki sumber dari salah satu atau beberapa komponen kelistrikan yang sudah rusak.

Hal ini bisa dikarenakan kabel kelistrikan, kiprok, sepul (spool), ataupun juga aki yang mengalami kerusakan. Bahkan terbuka kemungkinan keseluruhan bagian tersebut yang sudah rusak.

Karena itu pemilik motor yang mengalami masalah seperti ini sudah seharusnya untuk pengecekan dan pemeriksaan yang tepat dan seksama.

Lalu jika menemui masalah motor tidak bisa distarter padahal aki baru, hal itu dikarenakan dari antara kiprok, sepul (spool), kabel kelistrikan yang sudah rusak