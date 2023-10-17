Harga 10 Mobil Bekas Rp40 Jutaan, Mulai dari Toyota, BMW, Hingga Mercy

Ilustrasi untuk pilihan mobil bekas di harga Rp40 jutaan (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pilihan harga mobil bekas murah berkisar Rp40 jutaan kini sudah banyak alternatif yang menarik untuk dipinang. Mulai dari model SUV, Hatchback, MPV hingga sedan bisa kamu jadikan pilihan untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari.

Tentu saja pilihan mobil bekas berkisar Rp 40 jutaan ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas dengan dana yang terbatas. Lantas apa saja rekomendasi mobil bekas menarik dengan harga Rp40 jutaan?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (17/10/2023) terkait 10 pilihan mobil bekas dengan harga Rp40 jutaan.

Harga 10 Mobil Bekas Rp40 Jutaan

1. Toyota Starlet Kapsul 1991

Rekomendasi mobil bekas yang patut dimiliki dengan harga Rp40 jutaan adalah Toyota Starlet Kapsul tahun 1991. Hatchback tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif tanah air bahkan mulai digemari oleh anak muda generasi Z.

Untuk dapat meminangnya kamu hanya perlu menyiapkan dana mulai dari Rp30 juta - Rp40 jutaan untuk mendapatkan Toyota Starlet Kapsul.

2. Proton Savvy AT Tahun 2008 Mulai Rp43 juta

Rekomendasi mobil bekas kedua yang bisa kamu dipertimbangkan untuk dibeli yaitu Proton Savvy AT Tahun 2008. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan mobil satu ini tergolong muda dan memiiki perpaduan desain yang unik dan terlihat sporty.

Unsur sporty pada mobil pada lubang knalpot yang diposisikan di bagian tengah bumper belakang sehingga meningkatkan aura sporty sehingga sangat cocok untuk anak muda. Bagi kamu yang ingin meminangnya maka siapkan dana mulai dari Rp43 juta untuk mendapatkan mobil khas negeri Jiran Malaysia.

3. KIA Carens

Pilihan mobil ketiga yang dijual di bawah harga Rp40 jutaan yakni KIA Carens. Mobil satu ini menarik untuk dimiliki karena memiliki konfigurasi jok 3 baris dengan desain yang unik dan nyaman.

Tidak hanya itu saja, KIA Carens tergolong mobil yang irit dipakai di rute kombinasi kota Jabodetabek. Akan tetapi jika ingin meminangnya pastikan memilih unit yang tepat supaya tidak banyak jajan dan perbaikan. Untuk harganya sendiri KIA Carens mematok harga pasaran mulai dari Rp35 juta-Rp46 jutaan .

4. Hyundai Avega Tahun 2007-2010 Mulai Rp35 Juta

Mobil selanjutnya yang patut dipertimbangkan untuk dibeli degan budget Rp40 jutaan adalah Hyundai Avega tahun 2007-2010. Sedan kompak satu ini memiliki model yang cukup manis untuk dipandang serta mesin G4EK 1.500 cc yang terkenal cukup badak di kelasnya.

Untuk dapat meminang Hyundai Avega, maka calon pembeli mesti menyiapkan dana selebihnya sekitar Rp35 juta-Rp48 jutaan