Biar Tak Keliru, Ini Bedanya Honda Civic Turbo dan Type R!

Honda Civic, mobil hatchback yang terlihat kekinian dan sporty, tidak heran kalau mobil yang satu ini banyak disukai oleh anak-anak muda. Selain perbedaan harga Civic Turbo dan Type R, ini dia perbedaan kedua mobil berikut.

Dilansir dari berbagai sumber, Honda Civic Turbo pertama kali diperkenalkan generasi ke-10 nya pada tahun 2016 lalu dan hanya ada model sedan. Namun satu tahun setelahnya, Honda Civic model hatchback mulai muncul.

Sebenarnya, apa itu mobil hatchback dan apa saja keunggulannya yang membuat orang-orang memilih mobil jenis berikut ini?

Pengertian dan Keunggulan Mobil Hatchback

Mobil Civic Turbo dan Type R sendiri jadi salah dua mobil yang masuk ke dalam jenis mobil hatchback. Apa pengertian dan keunggulan dari mobil jenis hatchback? Berikut penjelasannya dilansir dari laman web Auto2000.

Mobil hatchback sendiri adalah salah satu mobil yang banyak dikenal dan populer karena desainnya yang keren hingga manuvernya yang lincah. Mobil jenis ini juga sekilas mirip dengan sedan, yang membedakan adalah ekor mobilnya.

Mobil ini juga lebih cocok digunakan oleh orang-orang yang berjiwa muda, keluarga kecil, atau orang yang mengedepankan kepraktisan. Maka dari itu, tidak heran kalau mobil jenis yang satu ini banyak diminati oleh anak-anak muda.

Keunggulan Mobil Hatchback

Selain desainnya yang cenderung kekinian dan tidak terlalu memakan tempat, mobil jenis ini juga memiliki keunggulan lainnya. Dilansir dari laman Auto2000, berikut keunggulan-keunggulan dari mobil hatchback.