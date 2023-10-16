Menperin Akui Sumber Energi Kendaraan Listrik Sumbang Emisi Terbesar, Ini Sebabnya!

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengatasi pencemaran udara. Ironisnya, emisi paling besar justru dihasilkan dari penyedia sumber energi kendaraan listrik.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita yang berharap dekarbonisasi bisa secepatnya dilakukan. Langkah ini demi memastikan bahwa kendaraan listrik benar-benar bebas emisi.

“Sehingga, harapannya dekarbonisasi sektor kelistrikan dapat membantu mengurangi penggunaan fase emisi pada BEV,” kata Menperin Agus Gumiwang seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2023).

Diketahui bahwa dampak emisi selama siklus hidup kendaraan sangat dipengaruhi oleh sumber energi listrik yang digunakan. Emisi kendaraan listrik akan jauh lebih rendah jika energi listrik yang digunakan untuk proses produksi dan mengisi baterai berasal dari energi bersih yang ramah lingkungan.

Menperin memberikan perbandingan berdasarkan studi Polestar dan Rivian pada 2021 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik, yang dilaporkan pada Polestar and Rivian Pathway Report (2023).

Selama siklus hidupnya, emisi yang dihasilkan kendaraan listrik lebih rendah, yaitu 39 tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e), dibandingkan kendaraan listrik hybrid (HEV) sebesar 47 tCO2e, dan kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) yang mencapai 55 tCO2e.

Perlu diketahui, Life Cycle Emissions menunjukan jumlah total gas rumah kaca dan partikel yang dikeluarkan selama siklus hidup kendaraan, mulai dari produksi hingga penggunaan dan pembuangan (disposal).