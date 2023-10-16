Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Menperin Akui Sumber Energi Kendaraan Listrik Sumbang Emisi Terbesar, Ini Sebabnya!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:26 WIB
Menperin Akui Sumber Energi Kendaraan Listrik Sumbang Emisi Terbesar, Ini Sebabnya!
Ilustrasi Kendaraan Listrik (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengatasi pencemaran udara. Ironisnya, emisi paling besar justru dihasilkan dari penyedia sumber energi kendaraan listrik.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita yang berharap dekarbonisasi bisa secepatnya dilakukan. Langkah ini demi memastikan bahwa kendaraan listrik benar-benar bebas emisi.

“Sehingga, harapannya dekarbonisasi sektor kelistrikan dapat membantu mengurangi penggunaan fase emisi pada BEV,” kata Menperin Agus Gumiwang seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2023).

Diketahui bahwa dampak emisi selama siklus hidup kendaraan sangat dipengaruhi oleh sumber energi listrik yang digunakan. Emisi kendaraan listrik akan jauh lebih rendah jika energi listrik yang digunakan untuk proses produksi dan mengisi baterai berasal dari energi bersih yang ramah lingkungan.

Menperin memberikan perbandingan berdasarkan studi Polestar dan Rivian pada 2021 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik, yang dilaporkan pada Polestar and Rivian Pathway Report (2023).

Selama siklus hidupnya, emisi yang dihasilkan kendaraan listrik lebih rendah, yaitu 39 tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e), dibandingkan kendaraan listrik hybrid (HEV) sebesar 47 tCO2e, dan kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) yang mencapai 55 tCO2e.

Perlu diketahui, Life Cycle Emissions menunjukan jumlah total gas rumah kaca dan partikel yang dikeluarkan selama siklus hidup kendaraan, mulai dari produksi hingga penggunaan dan pembuangan (disposal).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/15/3179769/mobil_listrik-2rBX_large.jpg
Asosiasi Produsen Usul Insentif Mobil Listrik Dihapus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/15/3179717/mobil_listrik_terbakar-EDCm_large.jpg
Heboh Mobil Listrik Tiba-Tiba Terbakar saat Dikendarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178541/wuling_aishang_a100c-1ZfU_large.jpg
Mobil Listrik Mungil Wuling Meluncur, Harganya Rp90 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385/mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176480/wuling_miitra_ev-9zgU_large.jpg
Pemerintah Godok Insentif untuk Kendaraan Komersial Listrik Rakitan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175929/mobil_listrik-7zvb_large.jpg
Harga Mobil dan Motor Listrik Diprediksi Turun Tahun Depan, Setara Bensin
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement