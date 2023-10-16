Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda dan Mitsubishi Kerja Sama Bikin Baterai Kendaraan Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |08:09 WIB
Honda dan Mitsubishi Kerja Sama Bikin Baterai Kendaraan Listrik
Logo Mitsubishi (Foto: Reuters)
A
A
A

TOKYO – Honda dan Mitsubishi bekerjasama untuk membuat baterai kendaraan listrik demi mendapatkan pasokan yang cukup bagi produk mereka.

Kedua perusahaan asal Jepang itu diketahui telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Hal ini dilakukan untuk memulai diskusi menuju penciptaan bisnis baru di sektor kendaraan listrik (EV) dan baterai kendaraan listrik.

Melansir Insideevs, Senin (16/10/2023) model pertama dari kerja sama ini akan disebut Battery Lifetime Management. Ini akan menerapkan sistem pemantauan baterai pada mobil listrik Honda terbaru yang dijadwalkan mulai dijual di Jepang tahun depan.

Tujuan utama perangkat lunak ini adalah untuk memaksimalkan nilai baterai yang akan dipasang pada kendaraan listrik yang belum dibuat. Artinya, baterai mobil bekas bertegangan tinggi tidak akan lagi menjadi barang bekas ketika tidak digunakan.

CEO Honda, Toshihiro Mibe, mengatakan, untuk mempersiapkan era kendaraan listrik secara menyeluruh, Honda tidak hanya akan menjual kendaraan listrik, namun juga mengambil pendekatan proaktif dalam manajemen energi.

“Baterai kendaraan listrik akan digunakan sebagai sumber energi, dan kami juga fokus pada sirkulasi sumber daya, termasuk penggunaan kembali baterai kendaraan listrik, yang mengandung berbagai sumber daya langka,” kata Mibe seperti dikutip dari Reuters.

Berdasarkan nota kesepahaman mereka, kedua perusahaan berencana mendirikan bisnis yang memantau penggunaan baterai model mini-EV Honda dan mentransfer baterai mobil ke penyimpanan energi stasioner.

Halaman: 1 2
1 2
      
