7 Cara Agar Aki Motor Tidak Cepat Soak, Awas Jangan Sampai Tekor!

JAKARTA - Aki menjadi komponen penting dalam sepeda motor konvensional. Lantaran jadi sumber kelistrikan motor, tak heran jika aki memiliki masa umurnya masing-masing.

Umur aki biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari penggunaan starter hingga komponen kelistrikan lainnya pada sepeda motor.

Idealnya aki memiliki masa penggunaan 1-2 tahun dalam waktu penggunaan normal. Namun ada pula kasus yang membuat aki motor cepat soak daripada biasanya.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (16/10/2023), berikut tips agar aki motor tetap prima dan tidak gampang soak.

1. Jangan gunakan aksesoris berlebihan

Penggunaan aksesoris berlebihan seperti menambah lampu-lampu, perangkat audio, hingga penggunaan klakson dengan suara besar tentu akan sangat menguras aki. Untuk itu Jangan gunakan aksesoris berlebihan.

2. Jangan menyalakan starter elektrik secara paksa

Jika motor sulit dihidupkan, jangan memaksa menggunakan starter elektrik karena ini akan memakan banyak energi pada aki. Sebagai gantinya, gunakanlah starter manual atau biasa disebut dengan meng-engkol.

BACA JUGA: Ini Bocoran Motor Masa Depan Yamaha di Japan Mobility Show Pekan Depan

3. Rutin panaskan motor

Seiring berjalannya waktu, sel-sel yang terdapat di dalam aki akan menjadi mati. Maka untuk mencegahnya, panaskan lah motor secara rutin minimal 15 menit setiap harinya.