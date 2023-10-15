Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Bocoran Motor Masa Depan Yamaha di Japan Mobility Show Pekan Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |13:27 WIB
Ini Bocoran Motor Masa Depan Yamaha di Japan Mobility Show Pekan Depan
Konsep Motor Yamaha E-FV (Foto: Yamaha)
A
A
A

TOKYO - Yamaha menyiapkan sejumlah bocoran prototipe motor masa depan mereka. Kabarnya prototipe tersebut akan hadir di pameran Japan Mobility Show di Tokyo pada 25 Oktober - 5 November 2023 mendatang. 

Prototipe itu mencakup motor listrik sporty E-FV, skuter listrik Elove, kendaraan offroad TMW, dan sepeda robot MOTOROiD2. Mereka bakal segera menerima pertunjukan perdana dunianya. 

Melansir Motorcycle News, Minggu (15/10/2023), khusus untuk Yamaha Elove, telah dibekali dengan teknologi super canggih. Motor ini bisa berdiri simbang dengan dua ban depan, artinya motor ini anti-jatuh.

Elove sendiri dibangun berdasarkan Motoroid, yaitu robot humanoid pengendara sepeda motor otonom. Ia juga memanfatkan teknologi Advance Motorcycle Stabilization Assist System (AMSAS). 

AMSAS secara efektif membuat kendaraan roda dua dapat menyeimbangkan secara mandiri. Hal ini akan membuat pengendara tak perlu kesulitan dalam menjaga keseimbangan bahkan saat berhenti.

Sementara untuk prototipe TMW memiliki desain yang kental akan nuansa petualangan off-road. Ini menjadi motor petualangan roda tiga pertama Yamaha yang juga juga hybrid, dengan tenaga ICE listrik dan konvensional.

Halaman:
1 2
      
