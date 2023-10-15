Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lebarkan Sayap, Xiaomi Mulai Gaet Kerjasama dengan Pabrikan Otomotif China

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |16:00 WIB
Lebarkan Sayap, Xiaomi Mulai Gaet Kerjasama dengan Pabrikan Otomotif China
Xiaomi mulai jalin kerjasama dengan produsen mobil China (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING - Xiaomi berencana terus memperluas jajaran produknya ke sektor otomotif. Terbaru raksasa teknologi asal Negeri Tirai Bambu itu tengah aktif menjajaki kemitraan dengan sejumlah pabrikan.

Xiaomi belakangan sedang sibuk mengembangkan kendaraan listrik bernama MS11. Dan upaya untuk mewujudkannya semakin dekat karena Xiaomi sudah berdiskusi dengan Brilliance Auto, Chery, dan Beijing Automotive Group.

Meskipun belum ada kepastian dengan perusahaan mana Xiaomi akan bermitra dan dengan syarat apa, namun dari sini bisa dilihat bagaimana Xiami sangat tertarik untuk memasuki pasar kendaraan listrik, melansir Gizmochina, Minggu (15/10/2023).

Untuk diketahui, Xioami sendiri telah melakukan investasi besar dalam teknologi kendaraan listrik dan telah mendatangkan tim insinyur dan eksekutif yang terampil untuk proyek kendaraan listrik mereka.

CEO Xiaomi, Lei Jun, telah berkomitmen untuk menginvestasikan sekitar $10 miliar dalam upaya kendaraan listrik mereka dan bertujuan untuk meluncurkan mobil listrik pertama mereka tahun 2924 mendatang.

Dengan kemitraannya dengan produsen mobil kenamaan dapat membantu Xiaomi mempercepat rencana kendaraan listriknya. Xiaomi dapat memanfaatkan keahlian produsen mobil tersebut dalam bidang manufaktur, desain, dan manajemen rantai pasokan.

Masih harus dilihat apakah pembicaraan Xiaomi dengan tiga produsen mobil itu akan menghasilkan kemitraan yang konkrit. Sampai saat ini pihak Xiaomi sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, jadi kita tunggu saja kabar kelanjutannya.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Telusuri berita ototekno lainnya
