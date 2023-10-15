Mobil BWM Rakitan Indonesia Dijual dengan Harga Rp1,7 Miliaran

JAKARTA – BMW Indonesia resmi meluncurkan New BMW xDrive40i M Sport dengan sejumlah penyegaran. Mobil SUV yang diklaim paling laku di kelasnya itu saat ini juga telah dirakit secara lokal.

Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan bilang bahwa BMW X5 merupakan model paling laris di kelasnya. Tercatat mobil SUV itu memiliki market share 69 persen periode Januari-September 2023.

“Di antara model-model BMW X lainnya pun, BMW X5 merupakan model BMW X terfavorit,” kata Ramesh seperti dikutip dalam keterangan resminya.

BMW X5 hadir dengan penyegaran M Sport sebagai standar yang memberikan penampilan visual kokoh jauh lebih baik. Bagian depannya dibentuk oleh interpretasi segar dari lampu depan khas BMW dan kidney grille.

Lampu depan baru memiliki garis lebih ramping 35 milimeter. Pencahayaan lampu depan LED dengan kontrol adaptif dan high beam BMW Selective Beam yang tidak menyilaukan sebagai standar.

New BMW X5 tersedia dalam M Sport Package sebagai standar, dengan dukungan interior yang mewah. Mobil ini dibekali dengan nuansa khas M, mulai dari M Leather steering wheel, sport seats yang dilengkapi dengan seat heating function pada pengemudi dan penumpang depan.

Pada sektor kaki-kaki, mobil ini menggunakan velg baru berukuran 21 inci v-spoke 915 bicolour. Velg ini dibalut ban runflat yang dapat berjalan dalam kecepatan rendah ketika kondisi bocor.

Bagian dalamnya terdapat sistem hiburan dengan head unit 14,9 inci model floating yang terhubung dengan panel instrumen berukuran 12,3 inci. New BMW X5 juga dibekali dengan tim baru dengan bahan vegan yang menyerupai leather.