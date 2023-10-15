Produsen Mobil Listrik China Pede Kalahkan Tesla

SHENZHEN – Produsen mobil listrik asal China semakin percaya diri untuk mengalahkan merek-merek ternama, seperti Tesla. Keyakinan ini diperkuat dengan langkah produsen China seperti subsidi yang diberikan pemerintah dan kemudahan dalam mendapatkan material.

Salah satu penguasa mobil listrik asal China adalah BYD, yang mencatatkan penjualan yang besar Negeri Tirai Bambu. Bukan hanya jago kandang, BYD memiliki pencapaian yang cukup mengesankan di seluruh dunia.

Berdasarkan data yang dibagikan Bloomberg, memasuki kuartal ketiga jelang akhir tahun ini, seluruh mobil listrik BYD mencatatkan penjualan 431.603 unit. Angka tersebut naik 23 persen dari periode sebelumnya.

Sementara pada periode yang sama, Tesla mencatatkan penjualan sebesar 435.059 unit, dengan selisih 3.456 unit. Diprediksi BYD bakal memukul mundur Tesla ke posisi kedua sebagai mobil listrik terlaris jika trennya tidak berubah.

“BYD akan menjual lebih banyak kendaraan penumpang listrik dibandingkan Tesla pada kuartal keempat,” kata Taylor Ogan, CEO hedge fund Snow Bull Capital yang berbasis di Shenzhen, yang memiliki saham di kedua produsen mobil tersebut dikutip dari Finance Yahoo, Minggu (15/10/2023).

Keunggulan BYD adalah mereka menjual mobil listrik dengan harga yang terjangkau, jauh di bawah harga pasaran Tesla. Kendati dijual murah, mobil listrik BYD memiliki segudang teknologi canggih dan fitur kekinian.