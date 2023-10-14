Cara Menghitung Jumlah Hari Berlalu dengan Pasangan di Google Viral di Tik Tok

JAKARTA- Saat ini ada cara menghitung jumlah hari berlalu dengan pasangan di Google dan viral di TikTok. Video terkait dengan tren ini menampilkan sepasang kekasih mengungkapkan jumlah hari yang telah mereka lewati bersama.

BACA JUGA:

Tidak hanya pasangan yang baru menjalin hubungan, tetapi pasangan yang telah menikah juga dapat mengikuti tren ini. Perhitungan jumlah hari dapat dilakukan sejak berpacaran sampai tanggal mereka menikah. Sebenarnya, perhitungan jumlah hari bersifat opsional.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/23), video yang mereka unggah mengandalkan foto-foto kebersamaan dan hari yang telah berlalu. Tidak lupa juga ditambahkan transisi dan lagu hits yang sedang ramai supaya video masuk FYP.

Untuk mengikuti tren ini, pengguna TikTok dapat menghitung jumlah hari berlalu dalam hal apapun, tidak hanya dalam hubungan percintaan. Pengguna dapat mengikuti tren ini untuk memperingati momen berharga, seperti kelahiran atau waktu kelulusan sekolah.

Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh mesin pencarian Google.