HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa mAh Baterai iPhone 15 Pro Max?

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:34 WIB
Berapa mAh Baterai iPhone 15 Pro Max?
Ilustrasi untuk baterai iPhone 15 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata masih banyak masyarakat yang penasaran berapa mAh baterai iPhone 15 Pro Max? Karena calon pembeli kerap membandingkan dengan kemampuan baterai seri iPhone sebelumnya.

BACA JUGA:

Kisaran Harga iPhone 15 di Indonesia, Seberapa Mahal dari Negara Tetangga? 

Apple memang belum lama ini merilis smartphone terbarunya, iPhone 15, yang langsung ramai dibicarakan publik. Khususnya untuk seri iPhone 15 Pro Max.

Namun pihak Apple tidak secara jelas menyebutkan kapasitas baterai iPhone 15. Hanya dikabarkan jika iPhone 15 dapat bertahan hingga kondisi tertentu.

Diketahui laporan mengenai masalah iPhone 15 meningkat. Beberapa pengguna mengaku baterai iPhone mereka bocor.

Kondisi baterai iPhone umumnya dirancang bisa bertahan 80% dari kapasitas awalnya setelah 500 kali pengisian daya.

Namun beberapa pengguna mengalami penurunan kapasitas baterai yang drastis meski belum mencapai 2 tahun pemakaian.

Berdasarkan berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023), diketahui jika iPhone 15 Pro Max dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas 4.422 mAh/17,109 Wh.

Sementara itu jika melihat pada laman resmi Apple, tidak ada data mengenai berapa mAh kapasitas baterai dari iPhone 15.

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita ototekno lainnya
