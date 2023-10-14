Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sejarah Motor Pertama di Indonesia, Begini Kisahnya

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:14 WIB
Sejarah Motor Pertama di Indonesia, Begini Kisahnya
Ilustrasi untuk motor jaman dulu di Indonesia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Sejarah motor pertama di Indonesia tentu sangat menarik bagi masyarakat Tanah Air yang akrab dengan kendaraan roda dua ini.

Pada masa lampau khususnya era kolonial Belanda, sepeda motor tentu saja kondisinya tidak semudah dan variatif seperti sekarang. Belum lagi infrastruktur penunjang yang tentu saja belum dibangun.

BACA JUGA:

Tanda Motor Harus Turun Mesin, Suara Kasar Bisa Sebagai Pertanda 

Sepeda motor sudah menjadi salah satu alat transportasi utama bagi masyarakat Indonesia. Dengan kondisi di Indonesia, sepeda motor menjadi pilihan yang efisien bagi banyak orang.

Secara umum di dunia, sepeda motor mulai populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sepeda motor pertama di Indonesia bisa disebut sebagai revolusi transportasi. Dimana konsep motor masih dapat terus dinikmati oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023), motor pertama di Indonesia merupakan buatan Hildebrand & Wolfmüller, yang dimiliki oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John C. Potter. Dia adalah masinis pertama di Pabrik Gula Oemboel, Probolinggo.

Hildebrand & Wolfmüller sejatinya adalah kendaraan bermotor pertama yang diproduksi di dunia oleh Henry dan Wilhelm Hildebrand bersaudara di kota Munchen, Jerman.

Diketahui John memesan motor dari pabrik di Munchen, Jerman. Namun produknya membutuhkan waktu setahun kemudian hingga sampai di Pelabuhan Semarang pada 1893.

Kendaraan motor pada masa tersebut sangat kuno karena memiliki kapasitas mesin yang besar yaitu 1.489 cc. Namun motor ini memiliki kekuatan hanya 2,5 daya kuda dan kecepatan maksimalnya baru sebatas 45 km/jam. Tentu ini sangat berbeda jauh dari kondisi seperti sekarang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/53/3145116//harley_davidson_x350-SZWs_large.jpg
Moge Murah Harley-Davidson Meluncur, Harga Rp70 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3137099//keeway_v_250_fi-1DzE_large.jpg
3 Motor Mirip Harley dengan Harga Murah, Tetap Gagah dengan Budget Minimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/519/3113849//viral-2lc5_large.jpg
Bendum Demokrat Tewas Kecelakaan, Renville Antonio Terpental 200 Meter Usai Harleynya Ditabrak Pikap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101151//hacker-NOmX_large.jpg
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/38/3086532//mengapa-harley-davidson-tidak-ikut-balapan-motogp-h3uz648cCP.jpg
Mengapa Harley Davidson Tidak Ikut Balapan MotoGP?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement