HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

20 Mobil Bekas Terbaik di Bawah Rp100 Juta, Apa Saja?

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |06:36 WIB
20 Mobil Bekas Terbaik di Bawah Rp100 Juta, Apa Saja?
Ilustrasi untuk mobil bekas terbaik di bawah Rp100 juta (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ada 20 mobil bekas terbaik dengan memiliki budget di bawah Rp100 juta. Sebab saat ini mobil bekas kian memancarkan pesona daya tarik banyak orang karena memiliki harga yang sangat terjangkau.

Ketimbang melirik mobil baru saat ini mematok harga cukup mahal, maka tidak ada salahnya budget yang dimiliki kian dipergunakan untuk membeli mobil bekas berkualitas. Lantas saja deretan mobil bekas yang bisa kamu pinang dengan dana di bawah Rp100 juta.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Sabtu (14/10/20230) terkait beberapa daftar mobil bekas terbaik yang bisa kamu perhitungkan untuk dibeli.

20 Mobil Bekas Terbaik di Bawah Rp100 Juta

1. Honda Jazz Ge8 Tahun 2008

Mobil bekas berkualitas yang bisa dibeli dengan budget di bawah Rp100 juta yaitu Honda Jazz Tahun 2008. Mobil satu ini sangat dilaris dan diminati oleh kaum muda millenial karena memiliki desain sporty serta spesifikasi mesin L15A i-Vtec SOHC 1.500 CC 4 silinder yang terkenal kencang dikelasnya.

Oleh karena itu tidak heran bila cukup sulit menemukan Honda Jazz Ge8 dalam kondisi full stock standar pabrik. Sebab banyak orang yang tergoda untuk memberikan sentuhan modifikasi supaya lebih terlihat sangar.

2. Daihatsu All New Xenia Tahun 2012

Mobil terbaik kedua yang bisa kamu perhitungkan untuk dibeli yaitu Daihatsu All New Xenia Tahun 2012. Kendaraan MPV satu ini sangat laris dipasaran karena irit BBM dan memiliki mesin K3VE yang lengendaris dan bandel di kelasnya. Untuk dapat meminangnya maka kamu perlu siapkan budget mulai dari Rp80 juta-Rp100 jutaan.

3. Daihatsu All New Avanza Type E Tahun 2012

Mobil terbaik ketiga yang bisa dibeli yakni berasal dari kembarannya yaitu All New Avanza Type E Tahun 2012. Kendaraan MPV satu ini memiliki desain, kode mesin dan fitur yang sangat mirip. Namun yang membedakan keduanya yaitu terkait nilai jualnya All New Avanza Type E yang cenderung stabil mulai dari Rp90 juta-Rp100 jutaan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita ototekno lainnya
