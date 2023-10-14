Epson Memperbarui Jajaran Printer Direct-to-Garment dengan SureColor F2230, Solusi DTG yang Ringkas

JAKARTA-Epson, pemimpin dalam pencetakan profesional, telah mengumumkan peluncuran printer Direct-to-Garment (DTG) SureColor F2230 (SC-F2230) yang baru. Printer SC-F2230 memiliki desain yang disempurnakan dan kegunaan yang lebih baik, memungkinkan waktu penyelesaian yang lebih cepat untuk pekerjaan cetak dan produktivitas yang lebih baik. Printer ini akan menggantikan pendahulunya, SureColor F2130.

SC-F2230 baru ini menghadirkan kemampuan dengan teknologi pencetakan garmen yang lebih baik dan kualitas cetak yang superior, serta menawarkan solusi ringkas yang sempurna untuk bisnis kustomisasi garmen skala kecil hingga menengah. Printer ini dilengkapi dengan printhead PrecisionCore MicroTFP terbaru dan fungsi Auto Gap Adjustment (Penyesuaian Celah Otomatis) yang meningkatkan efisiensi dan waktu penyelesaian.

Kegunaan dan produktivitas yang lebih baik

SC-F2230 memiliki desain yang ringkas dan mudah digunakan, serta memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe pendahulunya yaitu, SC-F2130. Printer ini didesain agar dapat sesuai dengan area lingkungan kerja. Terdapat sejumlah fitur baru pada printer ini yang dapat meningkatkan efisiensi dan membantu penggunanya meningkatkan produktivitas.

Printhead PrecisionCore MicroTFP pada SC-F2230 memiliki ukuran yang lebih lebar, 1,33 inci, dibandingkan dengan lebar print head sebelumnya, dan jumlah nozzle yang meningkat, yaitu 3.200, naik dari 2.800.1 Semua peningkatan ini memungkinkan SC-F2230 menyelesaikan cetakan dalam 43 detik pada pakaian terang dan 142 detik pada pakaian gelap, sehingga menghasilkan peningkatan kecepatan cetak masing-masing hingga 135% dan 125%.

Sistem kemasan tinta baru