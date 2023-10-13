Apakah Google Drive Aman dari Hacker? Ini Penjelasan Lengkap Google

GOOGLE memberikan beragam layanan untuk memanjakan sekaligus menunjang kinerja dari penggunanya. Salah satunya adalah Google Drive yang menjadi media penyimpanan di fasilitas email mereka.

Google drive bisa disebut menjadi tempat paling rahasia karena menyimpan data dari penggunanya. Mulai dokumen bersifat biasa untuk kerja sehari hari, sampai rahasia pribadi dan perusahaan.

Sangking percayanya sama google, jarang yang berpikir tentang keamanan dari google drive. Apakah google drive aman dari hacker? Google menggunakan berbagai teknologi dan praktik keamanan untuk melindungi data penggunanya, termasuk:

* Enkripsi:

Semua data di Google Drive dienkripsi saat disimpan dan saat dikirim.

* Otentikasi dua faktor:

Otentikasi dua faktor (2FA) tersedia untuk akun Google, yang menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta pengguna memasukkan kode dari perangkat seluler saat masuk.

* Deteksi dan pencegahan malware:

Google menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah malware dari masuk ke Google Drive.

* Pemeriksaan keamanan:

Google secara teratur melakukan pemeriksaan keamanan untuk memastikan keamanan platformnya.

Namun, tidak ada sistem keamanan sempurna, sehingga selalu ada kemungkinan hacker menemukan cara menerobosnya. Karena itu, penting mengambil langkah-langkah melindungi akun Google Anda, termasuk:

* Gunakan kata sandi yang kuat dan unik:

Jangan gunakan kata sandi yang sama untuk semua akun Anda.

* Aktifkan otentikasi dua faktor:

Otentikasi dua faktor akan membuat akun Anda lebih sulit diretas.