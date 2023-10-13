Tips Buat Tulisan Berwarna di WhatsApp, Sudah Coba?

JAKARTA - Belum banyak orang mengetahui cara membuat tulisan berwarna di WhatsApp. Pasalnya dengan membuat tulisan berwarna, tampilan WhatsApp pun akan menjadi lebih segar ketimbang versi standar.

Membuat tulisan berwarna di WhatsApp dapat dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Yang diperlukan hanyalah menginstal aplikasi pihak ketiga yang mendukung kemampuan tersebut.

BACA JUGA: Daftar Ponsel yang Tidak Mendukung Penggunaan WhatsApp Mulai 24 Oktober 2023

Meskipun WhatsApp sendiri tidak memberikan fitur membuat tulisan berwarna di aplikasi, saat ini ada cukup banyak aplikasi pihak ketiga yang bisa digunakan. Salah satunya adalah aplikasi bernama WhatsBlue Text.

Lantas bagaimana caranya? Berikut ulasannya.

- Pertama-tama, download dan install aplikasi WhatsBlue Text di toko aplikasi;

- Buka aplikasi WhatsBlue Text lalu pilih opsi Fancy text;

- Lanjut klik tombol Start writing kemufian ketikan pesan di aplikasi WhatsBlue text;