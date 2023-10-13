Fitur Baru Google Search Mungkinkan Pengguna Bikin Gambar AI

JAKARTA – Sejalan dengan pengembangan alat kecerdasan buatan (AI), Google kini memperkenalkan kemampuan baru untuk membuat gambar di Google Search dengan dukungan AI, yang disebut Search Generative Experience (SGE).

SGE adalah visi Google untuk penelusuran web di masa depan. Alih-alih memilih situs web dari daftar yang ditampilkan, sistem akan menyatukan respons yang cukup logis terhadap permintaan bahasa alami pengguna dengan menggunakan data yang sama dengan yang dituju oleh tautan dalam daftar.

Pembaruan ini merupakan perluasan alami dari pengalaman tersebut, dengan hanya mengembalikan gambar yang dihasilkan (menggunakan AI teks-ke-gambar dari Imagen), dibandingkan dengan teks yang dihasilkan.

Pengguna mengetikkan deskripsi tentang apa yang mereka cari (Capybara yang sedang memasak, dalam contoh Google) dan, dalam sekejap, mesin akan membuat empat alternatif untuk dipilih dan disaring lebih lanjut. Pengguna juga dapat mengekspor gambar yang dihasilkan ke Drive atau mengunduhnya.

Terlebih lagi, pengguna nantinya dapat menghasilkan gambar secara langsung di Google Images. Jadi, jika Anda mencari sesuatu mengenai "ide rumah anjing yang menyeramkan," Anda akan dapat mengetikkannya di kolom pencarian dan meminta Google membuatkan gambarnya berdasarkan permintaan tersebut.

Menariknya, Anda bisa mengaktifkan Google Lens pada gambar yang dihasilkan untuk mencari produk nyata di dunia sesungguhnya yang paling mirip dengan apa yang digambarkan oleh komputer untuk Anda.

Sebagai contoh lain, apabila Anda ingin membuat kartu untuk kerabat yang gemar memasak dan menyukai kelinci, dan Anda memasukkan kata kunci "gambar kelinci yang mengenakan topi koki", maka SGE akan memberikan hingga empat gambar, seperti yang diinginkan.

Google menambahkan bahwa jika seseorang menyentuh salah satu dari gambar-gambar tersebut, AI generatifnya akan memperluas permintaan Anda dengan detail deskriptif, seperti "gambar realistis kelinci yang mengenakan topi koki dan sedang memasak sarapan daging di hutan."