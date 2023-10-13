Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Cara Mengecek Siapa yang Melihat Profil Instagram Kamu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:19 WIB
6 Cara Mengecek Siapa yang Melihat Profil Instagram Kamu
Cara mengetahui orang yang melihat profil Instagram (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengecek siapa yang melihat profil Instagram Anda cukup menarik untuk diulas. Tentunya setiap pengguna memiliki rasa penasaran siapa saja yang melihat profil akun mereka di dunia maya.

Sejatinya, pengguna tidak perlu repot-repot untuk mencari tahu siapa saja yang mengecek profil Instagram mereka. Walau Instagram tidak menyediakan fitur khusus, namun pengguna bisa mencobanya lewat aplikasi pihak ketiga.

Lalu bagaimana caranya? Berikut enam cara untuk mengecek siapa saja orang yang melihat profil Instagram Anda sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023).

1. Aplikasi FollowMeter for Instagram

- Download dan install aplikasi followMeter for Instagram di perangkat Anda;

- Kemudian buka aplikasi dan login menggunakan akun instagram Anda;

- Tunggu hingga aplikasi selesai menganalisis akun IG Anda;

- Buka opsi "Secret Admirers" untuk mengetahui akun siapa yang sering mengunjungi profil Anda.

2. Aplikasi InMyStalker

- Download dan install aplikasi InMyStalker di perangkat;

- Jika sudah, buka aplikasi tersebut dan masuk ke akun Instagram Anda;

- Anda akan langsung melihat stalker yang sering mengunjungi profil IG Anda.

3. Aplikasi Follower Analyzer for Instagram

- Download aplikasi Follower Analyzer for Instagram di perangkat Anda;

- Masuk ke aplikasi dan login ke akun Instagram Anda;

- Kemudian akan terlihat berbagai macam informasi seputar akun Instagram, termasuk orang yang sering mengunjungi profil akun Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement