6 Cara Mengecek Siapa yang Melihat Profil Instagram Kamu

Cara mengetahui orang yang melihat profil Instagram (Foto: Reuters)

JAKARTA - Cara mengecek siapa yang melihat profil Instagram Anda cukup menarik untuk diulas. Tentunya setiap pengguna memiliki rasa penasaran siapa saja yang melihat profil akun mereka di dunia maya.

Sejatinya, pengguna tidak perlu repot-repot untuk mencari tahu siapa saja yang mengecek profil Instagram mereka. Walau Instagram tidak menyediakan fitur khusus, namun pengguna bisa mencobanya lewat aplikasi pihak ketiga.

BACA JUGA: Daftar Ponsel yang Tidak Mendukung Penggunaan WhatsApp Mulai 24 Oktober 2023

Lalu bagaimana caranya? Berikut enam cara untuk mengecek siapa saja orang yang melihat profil Instagram Anda sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023).

1. Aplikasi FollowMeter for Instagram

- Download dan install aplikasi followMeter for Instagram di perangkat Anda;

- Kemudian buka aplikasi dan login menggunakan akun instagram Anda;

- Tunggu hingga aplikasi selesai menganalisis akun IG Anda;

- Buka opsi "Secret Admirers" untuk mengetahui akun siapa yang sering mengunjungi profil Anda.

2. Aplikasi InMyStalker

- Download dan install aplikasi InMyStalker di perangkat;

- Jika sudah, buka aplikasi tersebut dan masuk ke akun Instagram Anda;

- Anda akan langsung melihat stalker yang sering mengunjungi profil IG Anda.

3. Aplikasi Follower Analyzer for Instagram

- Download aplikasi Follower Analyzer for Instagram di perangkat Anda;

- Masuk ke aplikasi dan login ke akun Instagram Anda;

- Kemudian akan terlihat berbagai macam informasi seputar akun Instagram, termasuk orang yang sering mengunjungi profil akun Anda.