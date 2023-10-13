Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Efek Buruk Menyemir Ban, Malah Bisa Bikin Tambah Kusam!

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:32 WIB
Ini Efek Buruk Menyemir Ban, Malah Bisa Bikin Tambah Kusam!
Efek buruk dari menyemir ban. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Saat mencuci motor yang tidak terlewatkan ialah menyemir ban, agar terlihat lebih berkilau dan tampak baru.

Tapi perlu diketahui jika semir motor bisa berdampak buruk pada ban motor? Meskipun semir ban dapat memberikan kilau dan penampilan yang lebih baik, ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan.

Dampak semir ban motor

1. Menurunkan traksi

Salah satu efek negatif dari penggunaan semir ban adalah pengurangan traksi. Semir ban mengandung bahan kimia yang dapat membuat permukaan ban menjadi licin, terutama dalam kondisi basah. Hal ini dapat meningkatkan risiko tergelincir saat berkendara.

2. Penumpukan debu dan kotoran

Semir ban memiliki kecenderungan untuk menarik debu dan kotoran dari jalan yang dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada permukaan ban. Ini akhirnya dapat mempengaruhi kinerja ban dan keselamatan berkendara.

3. Kerusakan pada bahan ban

Beberapa semir ban yang mengandung bahan-bahan agresif dapat merusak komponen ban, seperti mengubah sifat karet atau bahkan mengakibatkan pengikisan permukaan ban.

4. Bisa kusam

Salah satu dampak negatif dari penggunaan semir ban adalah warna ban bisa terlihat lebih kusam.

Awalnya, mungkin tidak akan terlihat ketika baru saja digunakan. Namun, jika semir digunakan secara berlebihan, hasilnya akan membuat warna ban terlihat lebih kusam daripada kondisi semula dan bahkan mungkin terjadi perubahan warna yang tidak merata.

Maka dari itu ada baiknya membersihkan ban dengan cara sederhana saja tanpa menggunakan semir atau hal lain yang ujungnya dapat merusaknya. Lantas seperti apa cara ideal untuk membersihkan ban motor? 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175130/motor-psSM_large.jpg
Penyebab Motor Susah Hidup saat Mesin Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170354/busi_motor-4fRj_large.jpg
Dear Bikers, Ini 6 Tanda Busi Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167712/oli-fxhQ_large.jpg
7 Langkah Praktis Ganti Oli Mesin Motor di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167139/lalu_lintas-OxVU_large.jpg
4 Tips Berkendara Motor saat Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/53/3165849/pengendara_motor_wanita-z7FT_large.jpg
5 Tips Aman Berkendara bagi Pemotor Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/53/3163884/motor-yc4V_large.jpg
Pemotor Dilarang Pakai Sandal saat Hujan, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement