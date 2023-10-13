Ini Efek Buruk Menyemir Ban, Malah Bisa Bikin Tambah Kusam!

JAKARTA – Saat mencuci motor yang tidak terlewatkan ialah menyemir ban, agar terlihat lebih berkilau dan tampak baru.

Tapi perlu diketahui jika semir motor bisa berdampak buruk pada ban motor? Meskipun semir ban dapat memberikan kilau dan penampilan yang lebih baik, ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan.

Dampak semir ban motor

1. Menurunkan traksi

Salah satu efek negatif dari penggunaan semir ban adalah pengurangan traksi. Semir ban mengandung bahan kimia yang dapat membuat permukaan ban menjadi licin, terutama dalam kondisi basah. Hal ini dapat meningkatkan risiko tergelincir saat berkendara.

2. Penumpukan debu dan kotoran

Semir ban memiliki kecenderungan untuk menarik debu dan kotoran dari jalan yang dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada permukaan ban. Ini akhirnya dapat mempengaruhi kinerja ban dan keselamatan berkendara.

3. Kerusakan pada bahan ban

Beberapa semir ban yang mengandung bahan-bahan agresif dapat merusak komponen ban, seperti mengubah sifat karet atau bahkan mengakibatkan pengikisan permukaan ban.

4. Bisa kusam

Salah satu dampak negatif dari penggunaan semir ban adalah warna ban bisa terlihat lebih kusam.

Awalnya, mungkin tidak akan terlihat ketika baru saja digunakan. Namun, jika semir digunakan secara berlebihan, hasilnya akan membuat warna ban terlihat lebih kusam daripada kondisi semula dan bahkan mungkin terjadi perubahan warna yang tidak merata.

Maka dari itu ada baiknya membersihkan ban dengan cara sederhana saja tanpa menggunakan semir atau hal lain yang ujungnya dapat merusaknya. Lantas seperti apa cara ideal untuk membersihkan ban motor?