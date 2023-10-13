Deretan Motor Punya Mesin Awet hingga Sekarang, Segini Harga Jualnya

JAKARTA - Deretan motor punya mesin awet hingga sekarang bisa jadi referensi, bagi Anda yang ingin memboyongnya dengan budget super terbatas.

Apalagi daftar motor ini sudah teruji performa dan ketahananya, harga jual yang ditawarkan pun tergolong rendah sehingga mudah dijangkau.

Penasaran apa saja motor yang memiliki mesin paling awet hingga sekarang berikut harga jualnya? Simak ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023).

Deretan motor punya mesin awet hingga sekarang



1. Yamaha Vega R

Motor yang punya mesin paling awet hingga sekarang pertama ada Yamaha Vega R. Motor produksi 2000 ini hingga saat ini terbukti masih banyak yang menggunakan guna mobilitas keseharian.

Motor ini dijual di pasaran motor bekas dengan harga yang beragam. Yamaha Vega R dibanderol sekitar Rp5 jutaan di laman jual-beli motor bekas.

2. Honda Revo Absolute

Selanjutnya, Revo Absolute juga dipercaya yang memiliki mesin paling awet dan bandel. Selain itu, motor ini memiliki kapasitas mesin 109.17 cc dengan transmisi 4-speed dan dikenal irit bahan bakar.

Revo Absolute dijual di pasaran motor bekas dengan harga yang bergam. Motor ini dijual sekitar Rp4 jutaan hingga Rp6 jutaan.

3. Honda Supra X

Honda Supra X masih dipercaya banyak penggendara untuk dimiliki, karena sudah teruji keawetan mesinnya.

Walaupun umur motor ini sudah senior, Honda Supra X dikenal memiliki mesin yang bandel dan irit bahan bakar.

Motor Honda Supra X dijual dipasaran motor bekas dengan harga yang beragam dengan kisaran harga Rp3 jutaan ke atas.

4. Yamaha Jupiter Series Z dan MX

Motor rakitan Yamaha Jupiter seri Z dan MX dipercaya banyak pengendara yang memiliki mesin paling awet. Motor ini mampu menerjang disegala medan dan minim terjadi kerusakan.

Yamaha Jupiter Series Z dan MX dapat ditemukan di pasaran motor bekas dengan harga terjangkau, mulai dari Rp4 jutaan ke atas, sedangkan seri MX dibanderol sekitar Rp5 jutaan.

5. Yamaha Mio Sporty dan Smile

Motor Mio Sporty/Smile memiliki mesin paling awet dan menjadi pilihan banyak penggendara.

Motor ini masih dapat dijumpai di jalanan untuk mobilitas sehari-hari. Namun motor bebek ini sangat boros bahan bakar.

Motor Yamaha Mio Sporty/Smile dibanderol sekitar Rp3 jutaan sampai Rp6 jutaan.

6. Honda Kharisma

Honda kharisma jadi salah satu motor yang dipercaya ketangguhan, dan masih banyak orang yang mengandalkan kendaraan roda dua ini untuk mobilitas harian karena sangat irit konsumsi bahan bakar.

Harga bekas Honda Kharisma sangat beragam di pasaran, dalam laman jual-beli motor ini di jual sekitar Rp4 jutaan hingga Rp5 jutaan.