HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Tahun Kita Harus Ganti Mobil? Simak Selengkapnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |08:40 WIB
Berapa Tahun Kita Harus Ganti Mobil? Simak Selengkapnya
Ilustrasi untuk waktu yang tepat mengganti kendaraan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Ada banyak masyarakat yang bertanya-tanya berapa tahun kita harus ganti mobil? Karena mengganti sebuah kendaraan merupakan suatu kebutuhan penting namun juga berat dalam biaya.

Sehingga wajib dianggarkan dalam keuangan rumah tangga. Pasalnya ada banyak faktor dan alasan yang mengharuskan para pemilik mobil untuk mengganti sebuah unit kendaraan, seperti bosan, depresiasi harga, upgrade ke mobil lebih baru hingga penurunan kualitas spare part.

Jangan sampai keuangan dan tabungan utama Anda nantinya akan membengkak hingga terkuras habis untuk biaya perawatan dan pemeliharaan kendaran.

Lantas terlepas dari itu Anda perlu mengetahui terkait berapa tahun kita harus mengganti unit mobil kendaraan?

Simak penjelasan selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (13/10/2023) terkait kapan waktu dan tahun yang tepat untuk mengganti unit kendaraan.

Berapa Tahun Kita Harus Ganti Mobil, Mengapa?

Waktu yang tepat bagi pemilik mobil dalam mengganti unit kendaraan sebenarnya kembali pada kondisi keuangan dan finansial si pemilik mobil tersebut. Namun berdasarkan kondisi situasional, ada baiknya pemilik kendaraan mengganti tunggangan roda empat kesayangannya pada setiap 6 tahun sekali.

Mengapa demikian? Simak penjelasan ketentuannya.

1. Usia Garansi Pabrikan Sudah Habis

Waktu 6 tahun penggantian unit mobil disarankan guna untuk memaksimalkan usia garansi dari pabrikan mobil yang sudah habis. Hal itu dilakukan guna membuat mobil Anda selalu terjamin dengan baik di bengkel resmi kesayangan.

