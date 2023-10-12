Kisaran Harga iPhone 15 di Indonesia, Seberapa Mahal dari Negara Tetangga?

JAKARTA – Sebagai pengguna setia produk Apple, banyak dari Anda yang pasti bertanya-tanya mengenai kisaran harga iPhone 15 series di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Apple sebagai perusahaan merek smartphone populer kabarnya terus menambah daftar negara beserta jadwal rilis produk terbarunya. Apple sendiri belum memberikan daftar lengkap negara-negara tersebut. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai negara mana saja yang akan mendapat penjualan gelombang kedua.

Namun kehadiran iPhone 15 di tanah air mulai terdeteksi dan kabarnya sudah diproses di Indonesia. Kabarnya, seri iPhone terbaru ini juga sudah terdaftar di laman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di situs Kementerian Perindustrian.

Ada empat seri iPhone baru yang sudah mendapatkan sertifikat TKDN, yakni A3094 (iPhone 15 Plus), A3090 (iPhone 15), A3102 (iPhone 15 Pro), dan A3106 (iPhone 15 Pro Max).

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (12/10/2023) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kominfo juga telah mengeluarkan sertifikat untuk keempat varian iPhone 15, yaitu A3094 (iPhone 15 Plus), A3090 (iPhone 15), A3102 (iPhone 15 Pro), dan A3106 (iPhone 15 Pro Max).

Mengenai harga, gadget buatan Amerika Serikat ini dibanderol mulai dari 799 dolar AS atau Rp12,26 juta pada tipe terendah dengan kapasitas 128GB. Harga ini tentu akan berbeda jika iPhone 15 Series masuk ke Indonesia.

Apabila mengacu tentang ketersediaan iPhone 14 tahun lalu, beberapa distributor membanderol ponsel pintar tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga di pasar Amerika Serikat. Harga sejumlah varian iPhone 14 terpaut Rp4-5 juta dari seri yang dirilis di kampung halamannya. Perbedaan harga tersebut terkait dengan berbagai biaya, seperti pajak dan bea masuk yang dikenakan pada ponsel tersebut.

Sebelumnya, di tahun lalu harga iPhone seri 14 di Singapura memiliki selisih harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia. Perbedaan harga yang lebih mahal di Indonesia tidak lepas dari pajak yang diberlakukan, perbedaan kurs mata uang dan lain sebagainya.