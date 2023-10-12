Pahami Dulu Sebelum Beli, Inilah Fitur dan Kegunaan Earbuds Nirkabel yang Paling Menarik

JAKARTA - Fitur dan kegunaan earbuds nirkabel semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Karenanya, tak jarang banyak anak muda beralih menggunakan perangkat ini alih-alih wired earphone.

Ada dua alasan utama mengapa earbuds nirkabel sangat diminati. Pertama karena soal kepraktisan. Bayangkan pengguna bisa mengangkat panggilan tanpa perlu menyentuh handphone sama sekali.

Praktis, Tak Perlu Kabel

Ini karena perangkat wireless diciptakan untuk membuat para pengguna lebih praktis dalam beraktivitas. Menggunakan koneksi Bluetooth, ponsel dan headset Bluetooth dapat saling terhubung sehingga pengguna bisa melakukan aktivitas, seperti mengangkat ponsel atau mendengarkan musik tanpa menggenggam ponsel.

Ketiadaan kabel juga membuat orang yang hobi berolahraga, seperti lari atau yang pekerjaannya aktif dan terus bergerak merasa bebas. Kedua tangan bisa melakukan hal lain tanpa lilitan kabel apa pun. Ini jelas penting bagi mereka yang memiliki aktivitas dan mobilitas tinggi.

Tak Hanya untuk Mendengarkan Musik, Ini Fitur Earbuds Nirkabel Lainnya

Alasan kedua mengapa orang-orang beralih menggunakan earbuds nirkabel adalah soal fungsi. Earbuds nirkabel tidak hanya untuk mendengarkan musik, namun juga sudah dibekali fitur lain seperti mikrofon.

Pengguna bisa berbicara dengan bebas tanpa perlu mengangkat ponsel atau menyodorkan mikrofon ke dekat mulutnya. Poin ini berhubungan dengan dua poin sebelumnya. Misalnya ketika Anda sedang mengendarai motor atau mobil, dan saat itu Anda juga sedang menunggu panggilan telepon yang penting. Keadaan seperti itu tentunya kerap membuat konsentrasi terbagi.

Di sisi lain, ada voice command. Terhubung ke AI seperti Bixby, Google, dan Alexa, pengguna hanya perlu meneriakkan fungsi perintah suara. Misalnya membuka peta ketika sedang menyetir atau berlari. Alasan ketiga, tentu saja soal gaya.

Jelas dengan memakai earbuds nirkabel, pengguna terlihat sophisticated dan sangat kekinian. Selain itu, desain wireless earbuds pun sangat unik. Anda bisa dengan mudah mengekspresikan diri dengan memilih desain yang sesuai dengan selera.

Jabra Elite, Pilihan Earbuds Nirkabel Terbaik

Jabra, pemimpin dalam solusi Personal audio dan hybrid work, hari ini telah meluncurkan dua model Produk premium baru untuk memperluas jajaran earbuds nirkabel Elite mereka yang teratas.

Elite 8 Active, Earbuds Terkuat di Dunia

Di desain bukan hanya sekadar digunakan untuk berlari atau berolahraga, seri kali ini dirancang untuk daya tahan yang kuat di mana pun, kapan pun, dan di sela kegiatan apa pun.

Earbud Elite 8 Active telah lulus semua tes yang diperlukan dalam Standar Pengujian Militer AS untuk Elektronik Tahan Banting (810H). Pengujian Ini mencakup segala hal mulai dari kelembaban dan suhu tinggi hingga hujan dan ketinggian.

Elite 8 Active benar-benar kedap air saat tenggelam hingga 1,5 meter. Elite 8 active memiliki rating IP68, yang berarti earbud ini sepenuhnya tahan debu dan tahan air, sedangkan casing pengisiannya memiliki rating IP54 untuk tahan debu dan tahan percikan air.