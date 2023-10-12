Bukan Darah, Ahli Temukan Formula Cat di Lukisan Mona Lisa

LUKISAN Mona Lisa karya Leonardo da Vinci memiliki segudang teka-teki yang tidak pernah habis untuk dibahas. Salah satunya adalah tentang formula cat yang digunakan sering dikaikan dengan campuran darah.

Namun sekelompok ilmuwan berhasil menemukan rahasia baru tentang bagaimana Leonardo da Vinci melukis mahakaryanya yang begitu fenomenal tersebut.

Dikatakan tim ilmuwan dan sejarawan seni di Prancis dan Inggris, Leonardo menggunakan resep kimia unik yang khas untuk cat minyak yang digunakan pada lapisan dasar Mona Lisa.

“Dia [Da Vinci] adalah suka bereksperimen, dan setiap lukisannya secara teknis sangat berbeda,” kata Victor Gonzalez, salah satu peneliti dikutip dari New York Post, Kamis (12/10/2023).

Gonzalez sendiri telah mempelajari komposisi kimia dari lusinan karya seniman populer. Namun pada lukisan Mona Lisa, dirinya menemukan teknik khusus yang berbeda.

Gonzalez dan tim menemukan senyawa langka, plumbonacrite, dalam sebuah fragmen lapisan pertama karya ikonik tersebut. Temuan ini pun menjawab kecurigaan banyak ahli.

Leonardo diyakini menggunakan bubuk timbal oksida untuk mengentalkan dan membantu mengeringkan catnya. Untuk gunpalan cat dari lapisan dasarnya ia menggunakan teknik berbeda.

Para peneliti menemukan bahwa lapisan dasar tidak terlihat dengan mata telanjang, hanya selebar rambut manusia. Dan diketahui bahwa lapisan berasal dari tepi kanan atas lukisan.

Leonardo juga diketahui melarutkan bubuk timbal oksida, yang berwarna oranye, dalam minyak biji rami atau kenari dengan cara memanaskan campuran tersebut untuk membuat pasta yang lebih kental dan lebih cepat kering.

Dengan menggunakan synchrotron, mesin besar yang mempercepat partikel hingga hampir mencapai kecepatan cahaya, para peneliti menganalisis komposisi kimia fragmen tersebut pada tingkat atom.