Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kemendag Jawab Rumor Kehadiran Aplikasi TikTok Shop di Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |19:42 WIB
Kemendag Jawab Rumor Kehadiran Aplikasi TikTok Shop di Indonesia
TikTok Shop akan kembali hadir di Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - TikTok Shop kembali ramai diperbincangkan di media sosial X. Platform e-commerce tersebut dirumorkan akan kembali hadir pada 10 November 2023.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto mengaku tak bisa memastikan kebenaran rumor tersebut. 

Menurutnya, TikTok Indonesia sejauh ini belum melakukan komunikasi terkait rencana pembukaan TikTok Shop dan belum ada permintaan izin untuk menjalankan bisnis e-commerce dari TikTok Shop Indonesia.

"Terkait TikTok Shop buka 10 November saya nggak dengar. Izin e-commerce belum masuk ke kami. Nanti akan kami lihat," ujar Rifan kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa TikTok Shop akan kembali hadir pada 10 November 2023 mendatang. Kabar ini merujuk pada pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa TikTok Shop bisa kembali buka jika sudah memenuhi syarat pembukaan e-commerce di Indonesia.

"Tentang rumor yang bilang, TikTok Shop akan dibuka kembali per tanggal 10 November 2023. Belum ada berita dari sumber yang bisa dipercaya sampai hari ini, tapi Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, hanya mengatakan bahwa TikTok Shop bisa kembali buka jika sudah memenuhi syarat pembukaan e-commerce di Indonesia," kata salah satu netizen.

"Katanya tiktok shop bakal buka lagi 10 November? Bener gak sih," ujar netizen lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938049/kominfo-dukung-kembalinya-tiktok-shop-tapi-Pu00IoyJPS.jpg
Kominfo Dukung Kembalinya TikTok Shop, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/54/2936495/besok-tiktok-shop-akan-kembali-beroperasi-di-indonesia-Wl9I1Fhgnf.jpg
Besok TikTok Shop akan Kembali Beroperasi di Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/54/2920302/bahas-kemitraan-dengan-5-e-commerce-di-indonesia-tiktok-shop-akan-comeback-jRzZs7r4G6.jpeg
Bahas Kemitraan dengan 5 E-Commerce di Indonesia, TikTok Shop akan Comeback?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/54/2907750/akan-temui-presiden-jokowi-tiktok-shop-bakal-comeback-bulan-depan-etid9sAdUu.jpeg
Akan Temui Presiden Jokowi, TikTok Shop Bakal Comeback Bulan Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/57/2898123/pedagang-pasar-tanah-abang-minta-shopee-dan-lazada-ditutup-pakar-ada-perubahan-yang-tidak-disadari-lgHxzlcEuH.jpg
Ramai Belanja Online, Pakar Nilai Pedagang Pasar Belum Menerima Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/57/2896677/kemenkop-ukm-dan-kppu-sepakat-siapkan-aturan-soal-perdagangan-digital-F1QvkCFHpC.jpg
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Siapkan Aturan soal Perdagangan Digital
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement