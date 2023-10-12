Kemendag Jawab Rumor Kehadiran Aplikasi TikTok Shop di Indonesia

JAKARTA - TikTok Shop kembali ramai diperbincangkan di media sosial X. Platform e-commerce tersebut dirumorkan akan kembali hadir pada 10 November 2023.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto mengaku tak bisa memastikan kebenaran rumor tersebut.

Menurutnya, TikTok Indonesia sejauh ini belum melakukan komunikasi terkait rencana pembukaan TikTok Shop dan belum ada permintaan izin untuk menjalankan bisnis e-commerce dari TikTok Shop Indonesia.

"Terkait TikTok Shop buka 10 November saya nggak dengar. Izin e-commerce belum masuk ke kami. Nanti akan kami lihat," ujar Rifan kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa TikTok Shop akan kembali hadir pada 10 November 2023 mendatang. Kabar ini merujuk pada pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa TikTok Shop bisa kembali buka jika sudah memenuhi syarat pembukaan e-commerce di Indonesia.

"Tentang rumor yang bilang, TikTok Shop akan dibuka kembali per tanggal 10 November 2023. Belum ada berita dari sumber yang bisa dipercaya sampai hari ini, tapi Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, hanya mengatakan bahwa TikTok Shop bisa kembali buka jika sudah memenuhi syarat pembukaan e-commerce di Indonesia," kata salah satu netizen.

"Katanya tiktok shop bakal buka lagi 10 November? Bener gak sih," ujar netizen lainnya.