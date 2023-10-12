Panggilan Google Meet Kini Dukung Kualitas Video Full HD

JAKARTA - Kabar baik bagi pengguna Google Meet. Pasalnya layanan panggilan milik Google itu akhirnya telah mendukung kualitas panggilan video full HD 1080p.

Dukungan ini telah ditambahkan dalam rapat dengan tiga peserta atau lebih. Pengguna bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya secara permanen saat memulai rapat di menu Pengaturan.

Menurut Google, video 1080p hanya dikirim ketika satu atau lebih pengguna menyematkan pengguna yang mendukung 1080p pada layar yang cukup besar untuk merender umpan video 1080p.

Selain itu, video 1080p hanya akan berfungsi jika pengguma memiliki bandwidth yang cukup untuk mendukungnya. Fitur ini kini tersedia untuk pelanggan berbagai layanan Google.